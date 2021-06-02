Ради Украины: в Конгрессе США хотят вернуть санкции против оператора "Северного потока-2"

С завершением "Северного потока-2" Украина станет более уязвимой к российской агрессии. Фото: Reuters

Госсекретаря США Энтони Блинкена призвали вернуть санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая задействована в строительстве "Северного потока-2".

Об этом говорится в совместном письме от 21 конгрессмена, обнародованном республиканской частью комитета Палаты представителей по иностранным делам. Авторы выразили "глубокое разочарование" решением администрации американского президента Джо Байдена.

"Завершение газопровода увеличит возможности Кремля распространять дестабилизирующее поведение в Европе и наполнит кассу президента РФ Владимира Путина для финансирования будущей агрессии. Утверждение, что санкции "негативно повлияют на отношения США с Германией", полностью игнорирует мнение прифронтовых стран Центральной и Восточной Европы, в частности Украины", - отметили конгрессмены, добавив, что Байден, похоже, ставит интересы Берлина "выше интересов остальной Европы".

По мнению конгрессменов, с завершением "Северного потока-2" Украина станет значительно уязвимее к российской агрессии, поскольку Москва больше не будет нуждаться в Киеве, как и в транзитной стране для экспорта природного газа в Западную Европу".

"Эскалация российской военной агрессии в Украине и на границе с ней послужила мощным напоминанием об этой реальности. Протест Киева и Варшавы после объявления США об отказе также ясно показал, что ключевые союзники разделяют нашу обеспокоенность. Мы просим немедленно устранить эти непродуманные исключения, которые противоречат национальным интересам США, и применить обязательные полномочия, принятые Конгрессом" - подытожили политики.

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Ранее сообщалось, что США не будут вводить санкции в отношении компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига, ведь отказ от санкций "отвечает национальным интересам" США. Сообщалось, что санкции отменяют, чтобы "не разрывать отношения с Германией".