Рабочие Минского автомобильного завода начали забастовку

МАЗ начал забастовку. Фото: Reuters

Минский автомобильный завод 14 августа прекратил работу.

Рабочие бастуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко, сообщает "Наша Нива".

На предприятие приехал премьер-министр страны Роман Головченко.

Работники также требуют от Лукашенко отпустить всех задержанных и уехать из страны.

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МАЗ первым из предприятий полностью остановил работу. Частично бастуют Минские электрические сети, Беларуськалий, Минский тракторный завод, Белриба, "Гродно Азот", БелАЗ.

В течение ночи 14 августа в Минске из изолятора на Окрестина выпускали задержанных участников протеста. У выхода из изолятора собрались люди. Встречали задержанных аплодисментами. Освобожденные попросили всех присутствующих не хлопать в ладоши и отойти подальше от ворот изолятора, так как "людей перестанут выпускать".