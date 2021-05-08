Пытаются рассчитать место падения китайской ракеты

Ракета Long March 5B может упасть на Туркменистан. Фото: Reuters

На землю могут упасть обломки китайской ракеты Long March 5B.

Космическое командование США заявило, что ракета повторно войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном утром 9 мая. Установить точное время и место входа в атмосферу отработаной ступени китайской ракеты-носителя все еще невозможно, сообщает "Радио свобода".

По предварительным оценкам, обломки ракеты упадут над Туркменистаном. Они могут причинить вред.

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Аэрокосмическая корпорация, которая отслеживает китайскую ракету, прогнозирует, что она войдет в атмосферу между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.

Китайская ракета-носитель Long March 5B вышла из-под контроля и может упасть на Землю 8 мая. Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета 22-тонной ракеты, заявил представитель Минобороны США Майк Ховард, сообщает CNN.