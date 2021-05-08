Пытаются рассчитать место падения китайской ракеты

На землю могут упасть обломки китайской ракеты Long March 5B.
Космическое командование США заявило, что ракета повторно войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном утром 9 мая. Установить точное время и место входа в атмосферу отработаной ступени китайской ракеты-носителя все еще невозможно, сообщает "Радио свобода".
По предварительным оценкам, обломки ракеты упадут над Туркменистаном. Они могут причинить вред.
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Аэрокосмическая корпорация, которая отслеживает китайскую ракету, прогнозирует, что она войдет в атмосферу между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.
Китайская ракета-носитель Long March 5B вышла из-под контроля и может упасть на Землю 8 мая. Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета 22-тонной ракеты, заявил представитель Минобороны США Майк Ховард, сообщает CNN.
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