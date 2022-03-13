Пытаются оцепить - британская разведка раскрыла план РФ на востоке Украины

Российские оккупационные войска пытаются оцепить украинские силы на востоке страны, сообщило 13 марта Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Войска РФ хотят реализовать это, когда продвигаются по направлению с Харькова на севере и Мариуполя на юге.
Также российская группировка, которая наступает из Крыма, хочет обойти Николаев, чтобы добраться до Одессы, по информации британской разведки.
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"Российские войска, продвигающиеся из Крыма, пытаются обойти Николаев, чтобы двигаться на запад в направлении Одессы", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter.
"Россия платит высокую цену за каждое наступление, поскольку Вооруженные силы Украины продолжают оказывать стойкое сопротивление по всей стране", - сообщает также военное ведомство.
Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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