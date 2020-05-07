Путину впервые доложили, что в Сирии присутствуют росгвардейцы

Впервые стало известно, что ограниченный контингент войск Росгвардии проходит службу в Сирии. Фото: Reuters

Директор ведомства Виктор Золотов в разговоре с президентом России Владимиром Путиным впервые официально заявил, что ограниченный контингент войск Росгвардии проходит службу в Сирии.

Он также рассказал, что 115-ая отдельная бригада особого назначения Росгвардии сейчас охраняет объекты в Керченском проливе, в непосредственной близости от аннексированного Крыму, и транспортный переход (Керченский мост), пишет "Радио Свобода".

"Войска выполняют задания без срывов. Мы выполняем задачи совместно с объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, ограниченным контингентом в Сирийской Арабской Республике", - сказал Золотов.

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Росгвардия была создана указом президента Путина в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД. Тогда основными задачами Росгвардии были названы охрана общественного порядка внутри России, борьба с терроризмом и экстремизмом (также внутри страны), охрана российских государственных объектов и российских высокопоставленных чиновников. Использование подразделений Росгвардии за пределами России в законе не прописано.