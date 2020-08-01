"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты

В Хабаровске прошли новые протесты в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Лозунгами митинга были слова "Свободу!" и "Путина в отставку!". Об этом сообщает оппозиционный в России телеканал Дождь.

Как отмечается, это уже 22-й день протестов в городе.

По официальным данным, количество участников акции составляет более три тысячи человек, несмотря на дождь.

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"Люди, среди прочего, выступают против назначения нового главы края Михаила Дегтярова. К лозунгов" Я / Мы Сергей Фургала "и" Россия, выходи! " добавились скандирование "Путина в отставку", "Дегтярев, уходи" и "Позор!" в адрес полиции ", - говорится в сообщении.

25 июля в городах России прошли акции солидарности с протестующими в Хабаровске. На них задержали около 60 человек. В стране проходят акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Против него возбудили уголовное дело о двух убийствах и одном покушении на убийство.