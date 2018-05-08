Путина может скинуть с "трона" собственное окружение - нардеп

Сместить Владимира Путина с поста президента России может его собственное окружение.
Такое мнение высказал внефракционный Борислав Береза в эфире "112 Украина".
"Давайте вспомним о величии Никиты Хрущева, который считался самым непотопляемым после Сталина. И помним, как Политбюро объединилось и его скинуло. Помним попытку скинуть Горбачева. То есть в России всегда была, есть и остается слабость к дворцовым переворотам. Особенно в последние 100 лет. Поэтому списывать со счетов этот вариант не стоит", - считает Береза.
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В Кремле прошла 4-я инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие 6 лет.
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