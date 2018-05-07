Путин выбрал премьер-министра

Путин оставил Дмитрия Медведева премьер-министром Фото: 24 канал

Президент России Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства.

Кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума, сообщает "Медуза".

Согласно Конституции России, после инаугурации президента правительство уходит в отставку. Затем президент с согласия Госдумы назначает премьер-министра, а тот предлагает президенту кандидатуры федеральных министров.

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До формирования нового состава правительства его председатель и федеральные министры продолжают работать в качестве исполняющих обязанности.

Дмитрий Медведев возглавляет правительство России с 2012-го. В 2008-2012 годах он занимал пост президента страны.

В Кремле прошла 4-я инаугурация президента России Владимира Путина. Он дал присягу на конституции РФ и будет возглавлять страну следующие 6 лет.