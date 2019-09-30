Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна

Ксения Кириллова: Страх и ненависть - основные инструменты пропаганды. Фото: Тарас Подолян

Основные тактики российской пропаганды одни и те же за рубежом и внутри России - страх и ненависть. Одна из сильнейших мотиваций россиян – не столько имперские комплексы, как страх. К нему привязывают эти комплексы, сказала в интервью Gazeta.ua журналистка, исследовательница российской пропаганды Ксения Кириллова.

- Путин внушает россиянам, что они - в кольце врагов. Идея возрождения СССР – тоже не так о величии, как о самозащите. Если будет буферная зона на границах России, они считают, что она примет на себя первый удар в случае мифического нападения НАТО.

Создается страх, а потом - образ врага, который привязывают к этому страху

Как Россия работает с российской диаспорой за границей?

- Для разных социальных групп создает разные идеологии, которые зачастую друг другу противоречат. Я навскидку нашла пять разных. Это не только "евразийство" Александра Дугина.

Есть игра на традиционных христианских ценностях для религиозно образованных, которые не воспримут дугинский новодел. Есть коммунистические идеологии для людей, ностальгирующих по СССР. Монархистские - для левых. Если в России модно ходить с иконами и портретами Сталина одновременно, то на Западе просоветская и промонархистская часть диаспоры разделены. Потомки белогвардейцев ненавидят Советский Союз, но поддерживают войну с Украиной.

Для меня было загадкой, как это получилось. Украина себя противопоставляет советскому прошлому, проводит декоммунизацию. Пропагандисты в ответ создали идеологию, что якобы в советское время была насильственная украинизация, а не русификация. То, с чем борется сегодня Украина, привязывают к советскому прошлому. Людям из диаспоры, ностальгирующим по СССР, говорят, что Украина борется с этим прошлым. Взаимоисключающие концепции.

В России модно ходить с иконами и портретами Сталина одновременно

Как у них это получается?

- Эти группы не сообщаются между собой. Идеология распространяется в движениях, организациях, их группах в соцсетях. Отдельно - для монархистов, отдельно – для коммунистически настроенных россиян. Каждая группа живет в своем мире. Российские консульства поддерживают отношения с обеими.

Эти идеологии могут противоречить друг другу, но принцип их построения одинаков. Создается страх, а потом - образ врага, который привязывают к этому страху. Против крымских татар используют страх исламского терроризма, сильный у россиян со времен войны в Чечне. Выбирают группу, которую аудитория уже органично считает врагами.

Поэтому пропаганду так трудно опровергнуть. В советское время достаточно было раскрыть правду, чтобы пропагандистская конструкция рухнула. В наше время люди не хотят знать эту правду. Для них конструируют виртуальную реальность, в которую им приятно верить.

Почему это срабатывает?

- Многие русские за границей, особенно старшее поколение, смотрят русские телеканалы. Поэтому почва в диаспоре часто подготовленная. Эти люди не живут в России, не видят негатива жизни там, все узнают из телевизора и ностальгируют. Кроме того, сталкиваются с негативом жизни на Западе. Это неизбежно, если ты не турист. Прошлое идеализируется - в нем таких проблем не было. Тогда уже про Россию можно сказать: "Не путайте туризм с эмиграцией".

Есть ли пропаганда, рассчитанная на западных жителей?

- Во-первых, есть пропагандистские телеканалы – Sputnik, RT, где местные журналисты на хорошем английском преподносят западным жителям кремлевскую картину мира.

Во-вторых, на Западе существуют свои крайне правые и крайне левые. Россияне тесно взаимодействуют и с первыми, и со вторыми. "Лига Юга", крайне правая организация в южных штатах Америки, даже создала страницу на русском языке. Уровень перевода – хороший, почти без ошибок. Есть и связи, которые уже разоблачены, такие как у лидера Ку-клукс-клана Дэвида Дюка с радикалом Александром Дугиным.

Радикально правая пропаганда в Америке использует те же приемы, что и российская

Вспомним попытку переворота в Черногории 16 декабря 2016 года. Черногорские террористы и сербские радикалы напрямую взаимодействовали с российскими дипломатами и Минобороны. Недавно в Австрии был скандал, когда выяснилось, что вице-канцлер готов поработать на Россию. Еще один пример - венгерский "Йоббик". Практически во всех западных странах россияне взаимодействуют с крайне правыми.

С крайне левыми анархистами - тоже, но для них труднее выбрать идеологию. Россия себя позиционирует как оплот традиционных ценностей, православия. В Европе уже доказаны связи крайне левых с Кремлем. В США я прямых связей не нашла. Они выгодны Кремлю для создания картинки, чтобы напугать консерваторов: если не Трамп, то придут анархисты, коммунисты, леваки. Масштабы их движения раздувают. Например, они писали, что США как государство не имеет права на существование. Это не был российский фейк – они действительно это написали. Но Россия подхватывает и раздувает все это. На языке Кремля это называется "полезные идиоты". Эту фразу использовал еще Ленин.

Для Америки опаснее прямые связи Кремля с крайне правыми.

Почему?

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Они лучше организованы и стремятся во власть, тогда как левые анархисты ее отрицают.

Радикально правая пропаганда в Америке использует те же приемы, что и российская. Вспомним расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении президента России Дональда Трампа. Большинство старых республиканцев застали еще холодную войну. У них остались ненависть и страх к коммунизму, которого уже нет. Для них выстраивают цепь ложных логических связок: мол, против Трампа демократы, они - леваки и коммунисты, а расследование Мюллера – коммунистический заговор против американского правительства.

Здесь ложь в каждой фразе. Против Трампа - не только демократы, но и аполитичные эксперты по безопасности, и часть республиканцев. Демократы – большей частью умеренные. Есть более радикальные социалисты, а коммунистов нет вообще. Сам Мюллер всю жизнь был республиканцем. В одной пропагандистской статье писали, что против Трампа - заговор сталинистов. Можете представить их себе в современной Америке?

В Европе уже доказаны связи крайне левых с Кремлем

То есть радикально правая пропаганда в США связана с российской?

- Многие образцы клеветы, мемы, создаются в России и переводятся на английский. Я читаю на русском и вижу эту продукцию в российском сегменте интернета, а потом в американском – по поводу Украины, Америки, геев. Еще с холодной войны в России боятся американцев. Но американская пропаганда дает этим страхам вторую жизнь.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не мог доказать сговора Трампа с Россией.

- Америка – страна победившей бюрократии. У Мюллера была четкая задача - доказать сговор. Но это невозможно. Как проверить, что люди встретились и о чем-то сговорились, если не поймать их в этот момент? Трамп приезжал в Россию много раз, у него там недвижимость, в 2013 году судил "Мисс Россия". У него давние отношения с русской организованной преступностью. Но сговор доказать невозможно.

Расследование Мюллера выявило множество вещей за его пределами. В том числе пласт финансовых преступлений, тайные связи с Россией ключевых членов команды Трампа. Это агенты влияния России в США – такие как глава "Центра национальных интересов" Дмитрий Саймс. Выявлено было много: факт вмешательства России в выборы, имена тех, кто вмешался. Есть обвинения, несколько приговоров, люди отбывают срок – как политтехнолог Пол Манафорт. Но у Мюллера не было цели выявлять и садить российских агентов влияния. Шпионка Мария Бутина находилась вне рамок его расследования. Хотя это вмешательство России в выборы.

У Трампа давние отношения с русской организованной преступностью. Но сговор доказать невозможно

При этом несправедливо, что сидит одна Бутина. Она бы никогда не поднялась на такой уровень, если бы ей не помогали в Америке. Да, она обманывала русских диссидентов в Москве. Но в Америке она хвасталась своим контактам, что ее каналы связи одобрял лично Путин. Я читала в материалах обвинения. Почему в отношении этих людей ничего нет? Потому что нужно открыть отдельное дело. У Мюллера не было полномочий обвинять этих людей.

Чего ожидаете от пропаганды на американских выборах 2020 года?

- Все зависит от того, как поведет себя Трамп. В любом случае пропаганда будет стараться дискредитировать сам институт выборов и политическую систему США. Показывать, что выборы в Америке - грязные, пропитанные русофобией. Они не верят, что Трамп победит снова. Будут стараться создать волнения – чтобы люди выходили на улицы, не признавали выборы. Делали так на выборах 2016 года. Тогда они уже смирились, что победит Хиллари Клинтон, и пытались со стороны Трампа создать недовольство и "оранжевую революцию". Думаю, в этот раз они будут умнее, не будут так открыто поддерживать Трампа. Скорее - топить демократов.

Будут и дальше играть на всех противоречиях, раздувать существующие страхи. В Америке до сих пор есть проблемы с расовым вопросом. Очень сильна тема прав женщин - некоторые права они получили позже, чем в СССР. Религиозные фундаменталисты боятся феминизма. Большой страх нелегальных эмигрантов, исламского терроризма. На предыдущих выборах россияне создавали фальшивые группы мусульманских радикалов, чтобы посеять страх. Как в любой демократии, есть высокое недоверие к государственным институтам и спецслужбам. Это правильно - в Америке они часто переходят границы. Поэтому нужны механизмы гражданского контроля. Но совсем другое дело – работа на враждебное государство или анархизм.

На предыдущих выборах в США россияне создавали фальшивые группы мусульманских радикалов, чтобы посеять страх

Какую роль сыграло расследование Мюллера? Оно помогает бороться с пропагандой?

- Американцы узнали, что аккаунты, группы, целые потоки новостей от их имени создавались искусственно. Соцсети активно удаляют фальшивые аккаунты, разоблачают фейковые новости. Но часть людей всегда будет в это верить: им дают ту картину, которую они хотят видеть. Люди, которые формально против России, распространяют мемы, сделанные русскими. Потому что цель оправдывает средства.

На западе есть свободные СМИ, до аудитории легче достучаться. Но я не вижу в западных СМИ разоблачения этих технологий. Делала статью для американских крайне правых, где доказывала, что Россия не такое христианское государство, как она себя позиционирует. Для них важна не только религия, но и сокращение роли государства. "Мой дом - моя крепость, государству сюда нельзя, иначе буду отстреливаться". А в России с плакатом на улицу выйдешь – тебя посадят. Им надо показать, что уровень тоталитаризма в России ничего общего с их идеалами не имеет. Америка куда более децентрализована и свободна.

Кремль всегда поддерживает сепаратистов за границей. В России они бы дня не прожили на свободе с такими взглядами

Почему Россия их поддерживает?

- Кремль всегда поддерживает сепаратистов за границей. В России они бы дня не прожили на свободе с такими взглядами.

Ксения Кириллова, 35 лет, журналистка, исследует русскую пропаганду Родилась 5 августа 1984 года в Каменске-Уральском под Свердловском (ныне Екатеринбург). Родители преподавали в вузах, кандидаты наук. "Криминал был везде, но я тогда была ребенком. Помню, что стреляли под окнами. Мама-политолог объяснила, что и западные общества проходили эпоху дикого капитализма, и если потерпеть, все наладится. В 90-е папы глупо убили врачи - вырезали здоровую почку. А с другой он не выдержал ". Окончила кафедру прав человека юридического факультета Гуманитарного университета Екатеринбурга по специальности гражданского права и правозащиты. Работала в молодежной газете "На смену", в муниципальном медиахолдинга "Уральский рабочий". "Все закончилось в 2010-м, когда у нас появился пост сити-менеджера. Его назначал губернатор. Выстроил единую вертикаль власти, и освещать социальные проблемы стало невозможно - нельзя задевать ни одного чиновника." Сотрудничала с православным диссидентским сайтом "Правмир" и региональным филиалом "Новой газеты": "Мы гоняли местных мошенников и все получалось. Громким делом было разоблачение коррупции в местном ФСБ". 2014-го была на Майдане. "С мужем познакомились, когда начал комментировать мои статьи. Свадьба была во время Майдана в Харькове". Весной 2014-го переехала с мужем в США, где он контракт на работу. В Украине сотрудничала с редактором сайта "Новый регион" Александром Щетининым. "В конце августа 2016-го его нашли с пулей в голове в собственной квартире. Еще до первых новостей о его смерти появилась статья на сайте" Путин24 ", что, мол, другим российским журналистам, кто поддержал Украину, тоже надо нервничать. перечислили 3-4 имени, включая мое. Угрозы получаю пачками. Но они писали о его смерти, пока был еще жив ". 2015 года в России против Ксении Кирилловой возбудили дело о госизмене.