Путин уже вмешивается в ситуацию в Беларуси - Ребекка Хармс

Российские СМИ ведут информационные войны в Беларуси - Ребекка Хармс. Фото: LIGA.net

Немецкий политик, бывший член Европарламента от партии "Союз 90/Партия Зеленых" Ребекка Хармс предполагает, что Россия уже вмешалась в ситуацию в Беларуси.

"Я думаю, вмешательство президента РФ Владимира Путина во внутренние дела Беларуси уже имеет место. Хотя я и не уверена, поддерживают ли белорусский ОМОН российские спецназовцы, но наблюдая за ситуацией, я часто вспоминаю титушек на киевских улицах в 2013-2014 годах" , - отметила политик, передает "Апостроф".

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По ее словам, точно в Беларуси заметно вмешательство в СМИ.

"Думаю, российские так называемые "журналисты" уже работают на местах. Также я наблюдаю за тем, как эти солдаты информационной войны и "тролли" проявляют активность в отношении белорусских событий не только в самой Беларуси, но и по всему миру", - отметила Хармс.

Министерство обороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_belarus-privela-v-boevuyu-gotovnost-artbazy-i-tankovyj-rezerv/983162