Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса

Канцлер Германии Олаф Шольц едет в Киев и Москву, чтобы попытаться отговорить Владимира Путина от новой войны против Украины. Репортаж из российского Курска, возле которого собираются российские военные силы. И падения евро на фоне угроз российского вторжения. Вот кое-что из того, что писали об Украине в мировых СМИ.

"Украина добивается встречи с Россией, чтобы обсудить наращивание войск", ВВС, Великобритания

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко отказался от комментариев, сделанных в интервью ВВС, в которых он сказал, что Украина готова проявить "гибкость" в стремлениях вступить в НАТО, что было бы серьезной уступкой России. Но в последующем интервью он сказал, что в конституции Украины записано стремления вступления в НАТО, и от "готовности самого НАТО" зависит, будет ли Украина принята.

Украина через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе обратилась к России с просьбой объяснить наращивание войск. В соответствии с Венским документом, участником которого является Россия, члены ОБСЕ могут запрашивать информацию о военной деятельности других членов.

Автор: Reuters Учения цивильных в Киеве на фоне опасений российского вторжения

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видел никаких доказательств, что Россия планирует вторжение в ближайшие дни. В воскресенье он почти час говорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Белый дом заявил, что Байден подтвердил поддержку США и оба лидера согласились с "важностью продолжения дипломатии и сдерживания". В конце Зеленский пригласил лидера США приехать в Украину.

Часовой разговор между Байденом и Путиным накануне не привел к прорыву. В последней попытке найти дипломатическое решение канцлер Германии Олаф Шольц запланировал встречи в понедельник с Зеленским в Киеве и с Путиным в Москве во вторник. Канцлер предупредил о серьезных экономических последствиях для России, если начнет какое-либо вторжение.

Автор: Reuters Канцлер Шольц идет в самолет в Берлине, чтобы лететь в Киев

Россия утверждает, что наращивание войск вдоль границы с Украиной является ее собственным делом на ее территории. В воскресенье высокий представитель МИД РФ Юрий Ушаков охарактеризовал предупреждения США о неизбежном вторжении как "истерию, достигшую своего пика".

"Шольц едет в Киев из-за опасений, что вторжение неизбежно", The Guardian, Великобритания

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Киев в понедельник, поскольку западные лидеры обеспокоены, что российское вторжение в Украину может произойти в любой момент, что приведет к падению фондовых рынков и резкому росту цен на нефть.

Накануне Шольц заявил, что любое нападение России приведет к "жестким санкциям, которые мы тщательно подготовили, и которые можем немедленно ввести".

Обсуждался компромисс, согласно которому Россия будет уверена, что Украина не вступит в НАТО "в следующие 10 лет"

Ожидается, что Шольц и президент Зеленский обсудят, как Германия может помочь стабилизировать экономику Украины после того, как страхи перед надвигающейся войной сказались на ее валюте. Мораторий на право Украины вступить в НАТО Германия не обсуждала, хотя Die Welt ранее писала, что обсуждался компромисс, согласно которому Россия будет уверена, что Украина не вступит в НАТО "в следующие 10 лет".

Разведка США в выходные заявила, что Россия ускорила планы вторжения и может перебросить войска через границу уже в среду, 16 февраля, до окончания зимних Олимпийских игр 20 февраля.

"Войска еще ждут приказа идти в атаку. Поэтому не можем предсказать точную дату или время, когда они предпримут какое-либо действие", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

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Отражая опасения Запада, голландская авиакомпания KLM отменила полеты в Украину до дальнейшего уведомления. Украинская чартерная авиакомпания SkyUp сообщила в воскресенье, что ее рейс из Мадейры в Киев перенаправили в Кишинёв. А украинское агентство по безопасности воздушного движения "Украэрорух" заявило, что объявило воздушное пространство над Черным морем "зоной потенциальной опасности" и рекомендовало самолетам избегать полетов над морем с 14 по 19 февраля.

Россия отрицает планы вторжения, но в воскресенье появились сообщения, что к границе с Украиной приближаются вертолеты с военными подразделениями. Москва не ответила также на официальный запрос Украины уточнить цель военных маневров в Беларуси. Минск ответил на аналогичный запрос стран Балтии, но заявил, что некоторые из российских подразделений на его территории находятся там для охраны южной границы, предположив, что они не уйдут 20 февраля, когда военные учения должны закончиться.

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Возможности Шольца во время поездки в Москву ограничены. Путин требует от Запада "гарантий безопасности", которые фактически подорвут суверенитет независимых государств Восточной и Центральной Европы и стран Балтии. Источники в Берлине заявили в воскресенье, что Шольц предложит Путину диалог и постарается выяснить, в чем заключаются недовольства России.

Украина проявляла интерес к вступлению в НАТО с 2002 года, но для этого потребуется единодушное одобрение всех членов Альянса

Украина проявляла интерес к присоединению к НАТО с 2002 года, но для этого потребуется единодушное одобрение всех членов Альянса. И соответствия Киева таким условиям, как функционирующая демократия, и отсутствие "неразрешенных внешних территориальных споров".

"На границе России с Украиной прокремлевские сепаратисты находят поддержку", The Wall Street Journal, США

В 2014 году, когда на Донбассе начались бои, тысячи русскоязычных жителей бежали за границу в Курск. Сегодня Курская область России - часть массивного наращивания российских войск, что, как опасаются западные чиновники, может стать предвестником вторжения в Украину.

Некоторые жители Курска, в том числе те, кто восемь лет тому вызвался воевать на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, готовы взяться за оружие в случае войны, стремясь защитить русскоязычных на востоке Украины от того, что Кремль называет угрозой их преследования.

Автор: WSJ Памятник Ленину перед Курской мереей

37-летняя Анастасия Бабир, получившая ранения в боях на Донбассе в 2014 и 2015 годах, говорит, что снова поддержит сепаратистов.

В 2014 году Москва спровоцировала восстание пророссийских сепаратистов, а позже оказала им военную поддержку, чтобы вывести из-под контроля Киева два района Донбасса. Поддерживаемые Украиной и Россией силы там все еще ведут войну.

Автор: WSJ Курск находится примерно в 115 км от российско-украинской границы

Теперь Москва заявляет, что украинская военная активность на Донбассе угрожает России. Западные чиновники считают, что такое заявление, отвергнутое Киевом, может дать Кремлю предлог для вторжения. Россия отрицает, что хочет вторгнуться.

Сообщение о враждебности Украины к русскому меньшинству звучат часто в Курске. Курская область входит в число приграничных территорий, на которые Кремль направил более 100 тыс. военных. В прошлом месяце 3000 военных и 300 единиц боевой техники, включая танки и БМП, начали боевую подготовку с боевой стрельбой в трех западных регионах России, граничащих с Украиной.

Автор: WSJ Могилы русских солдат в Курске

В Минобороны России заявили, что учения проводились исключительно в учебных целях.

"Напряженность в Украине - евро вниз, доллар вверх", Reuters, США

Доллар остается устойчивым, поскольку трейдеры обеспокоены перспективой войны в Европе.

Автор: Reuters Доллар остается стабильным на фоне возможной новой российской агрессии, а евро пошел вниз

Риск войны в Украине подтолкнул евро к снижению в пятницу, и в понедельник евро упало до 1,1346 доллара. Это значительно ниже максимума прошлой недели в 1,1495 доллара за евро.

Российский рубль пошел стремительно вниз после того, как угроза санкций спровоцировала его самое резкое падение почти за два года

Российский рубль пошел стремительно вниз после того, как в пятницу угроза санкций спровоцировала его самое резкое падение почти за два года.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что британская The Economist писала, как российский шантаж возродил НАТО и усиливает Украину. А канал Sky News, ссылаясь на данные американской разведки, писал о возможных сценариях и направлениях массированного российского вторжения.





