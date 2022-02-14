 
Ексклюзивы
1/5
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 225
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 5562
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1035
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 1881
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4230
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4590
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1440
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 13347
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1782
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 10953
Фото
Все фото
6
9
10
10
5
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Слезоточивый газ и штрафы: во Франции разогнали &quot;Конвой свободы&quot;
Слезоточивый газ и штрафы: во Франции разогнали "Конвой свободы"
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
Видео
Все видео
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 387
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1773
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3069
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1332
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 459
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
понедельник, 14 февраля 2022 13:56

Спецтема: Враг возле украинской границы

Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
6

  Комментировать

Канцлер Германии Олаф Шольц едет в Киев и Москву, чтобы попытаться отговорить Владимира Путина от новой войны против Украины. Репортаж из российского Курска, возле которого собираются российские военные силы. И падения евро на фоне угроз российского вторжения. Вот кое-что из того, что писали об Украине в мировых СМИ.

"Украина добивается встречи с Россией, чтобы обсудить наращивание войск", ВВС, Великобритания

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко отказался от комментариев, сделанных в интервью ВВС, в которых он сказал, что Украина готова проявить "гибкость" в стремлениях вступить в НАТО, что было бы серьезной уступкой России. Но в последующем интервью он сказал, что в конституции Украины записано стремления вступления в НАТО, и от "готовности самого НАТО" зависит, будет ли Украина принята.

Украина через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе обратилась к России с просьбой объяснить наращивание войск. В соответствии с Венским документом, участником которого является Россия, члены ОБСЕ могут запрашивать информацию о военной деятельности других членов.

Автор: Reuters
  Учения цивильных в Киеве на фоне опасений российского вторжения
Учения цивильных в Киеве на фоне опасений российского вторжения

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видел никаких доказательств, что Россия планирует вторжение в ближайшие дни. В воскресенье он почти час говорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Белый дом заявил, что Байден подтвердил поддержку США и оба лидера согласились с "важностью продолжения дипломатии и сдерживания". В конце Зеленский пригласил лидера США приехать в Украину.

Часовой разговор между Байденом и Путиным накануне не привел к прорыву. В последней попытке найти дипломатическое решение канцлер Германии Олаф Шольц запланировал встречи в понедельник с Зеленским в Киеве и с Путиным в Москве во вторник. Канцлер предупредил о серьезных экономических последствиях для России, если начнет какое-либо вторжение.

Автор: Reuters
  Канцлер Шольц идет в самолет в Берлине, чтобы лететь в Киев
Канцлер Шольц идет в самолет в Берлине, чтобы лететь в Киев

Россия утверждает, что наращивание войск вдоль границы с Украиной является ее собственным делом на ее территории. В воскресенье высокий представитель МИД РФ Юрий Ушаков охарактеризовал предупреждения США о неизбежном вторжении как "истерию, достигшую своего пика".

"Шольц едет в Киев из-за опасений, что вторжение неизбежно", The Guardian, Великобритания

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Киев в понедельник, поскольку западные лидеры обеспокоены, что российское вторжение в Украину может произойти в любой момент, что приведет к падению фондовых рынков и резкому росту цен на нефть.

Накануне Шольц заявил, что любое нападение России приведет к "жестким санкциям, которые мы тщательно подготовили, и которые можем немедленно ввести".

Обсуждался компромисс, согласно которому Россия будет уверена, что Украина не вступит в НАТО "в следующие 10 лет"

Ожидается, что Шольц и президент Зеленский обсудят, как Германия может помочь стабилизировать экономику Украины после того, как страхи перед надвигающейся войной сказались на ее валюте. Мораторий на право Украины вступить в НАТО Германия не обсуждала, хотя Die Welt ранее писала, что обсуждался компромисс, согласно которому Россия будет уверена, что Украина не вступит в НАТО "в следующие 10 лет".

Разведка США в выходные заявила, что Россия ускорила планы вторжения и может перебросить войска через границу уже в среду, 16 февраля, до окончания зимних Олимпийских игр 20 февраля.

"Войска еще ждут приказа идти в атаку. Поэтому не можем предсказать точную дату или время, когда они предпримут какое-либо действие", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне

Отражая опасения Запада, голландская авиакомпания KLM отменила полеты в Украину до дальнейшего уведомления. Украинская чартерная авиакомпания SkyUp сообщила в воскресенье, что ее рейс из Мадейры в Киев перенаправили в Кишинёв. А украинское агентство по безопасности воздушного движения "Украэрорух" заявило, что объявило воздушное пространство над Черным морем "зоной потенциальной опасности" и рекомендовало самолетам избегать полетов над морем с 14 по 19 февраля.

Россия отрицает планы вторжения, но в воскресенье появились сообщения, что к границе с Украиной приближаются вертолеты с военными подразделениями. Москва не ответила также на официальный запрос Украины уточнить цель военных маневров в Беларуси. Минск ответил на аналогичный запрос стран Балтии, но заявил, что некоторые из российских подразделений на его территории находятся там для охраны южной границы, предположив, что они не уйдут 20 февраля, когда военные учения должны закончиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Терпи, моя красавица": администрация Байдена резко отреагировала на слова Путина

Возможности Шольца во время поездки в Москву ограничены. Путин требует от Запада "гарантий безопасности", которые фактически подорвут суверенитет независимых государств Восточной и Центральной Европы и стран Балтии. Источники в Берлине заявили в воскресенье, что Шольц предложит Путину диалог и постарается выяснить, в чем заключаются недовольства России.

Украина проявляла интерес к вступлению в НАТО с 2002 года, но для этого потребуется единодушное одобрение всех членов Альянса

Украина проявляла интерес к присоединению к НАТО с 2002 года, но для этого потребуется единодушное одобрение всех членов Альянса. И соответствия Киева таким условиям, как функционирующая демократия, и отсутствие "неразрешенных внешних территориальных споров".

"На границе России с Украиной прокремлевские сепаратисты находят поддержку", The Wall Street Journal, США

В 2014 году, когда на Донбассе начались бои, тысячи русскоязычных жителей бежали за границу в Курск. Сегодня Курская область России - часть массивного наращивания российских войск, что, как опасаются западные чиновники, может стать предвестником вторжения в Украину.

Некоторые жители Курска, в том числе те, кто восемь лет тому вызвался воевать на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, готовы взяться за оружие в случае войны, стремясь защитить русскоязычных на востоке Украины от того, что Кремль называет угрозой их преследования.

Автор: WSJ
  Памятник Ленину перед Курской мереей
Памятник Ленину перед Курской мереей

37-летняя Анастасия Бабир, получившая ранения в боях на Донбассе в 2014 и 2015 годах, говорит, что снова поддержит сепаратистов.

В 2014 году Москва спровоцировала восстание пророссийских сепаратистов, а позже оказала им военную поддержку, чтобы вывести из-под контроля Киева два района Донбасса. Поддерживаемые Украиной и Россией силы там все еще ведут войну.

Автор: WSJ
  Курск находится примерно в 115 км от российско-украинской границы
Курск находится примерно в 115 км от российско-украинской границы

Теперь Москва заявляет, что украинская военная активность на Донбассе угрожает России. Западные чиновники считают, что такое заявление, отвергнутое Киевом, может дать Кремлю предлог для вторжения. Россия отрицает, что хочет вторгнуться.

Сообщение о враждебности Украины к русскому меньшинству звучат часто в Курске. Курская область входит в число приграничных территорий, на которые Кремль направил более 100 тыс. военных. В прошлом месяце 3000 военных и 300 единиц боевой техники, включая танки и БМП, начали боевую подготовку с боевой стрельбой в трех западных регионах России, граничащих с Украиной.

Автор: WSJ
  Могилы русских солдат в Курске
Могилы русских солдат в Курске

В Минобороны России заявили, что учения проводились исключительно в учебных целях.

"Напряженность в Украине - евро вниз, доллар вверх", Reuters, США

Доллар остается устойчивым, поскольку трейдеры обеспокоены перспективой войны в Европе.

Автор: Reuters
  Доллар остается стабильным на фоне возможной новой российской агрессии, а евро пошел вниз
Доллар остается стабильным на фоне возможной новой российской агрессии, а евро пошел вниз

Риск войны в Украине подтолкнул евро к снижению в пятницу, и в понедельник евро упало до 1,1346 доллара. Это значительно ниже максимума прошлой недели в 1,1495 доллара за евро.

Российский рубль пошел стремительно вниз после того, как угроза санкций спровоцировала его самое резкое падение почти за два года

Российский рубль пошел стремительно вниз после того, как в пятницу угроза санкций спровоцировала его самое резкое падение почти за два года.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что британская The Economist писала, как российский шантаж возродил НАТО и усиливает Украину. А канал Sky News, ссылаясь на данные американской разведки, писал о возможных сценариях и направлениях массированного российского вторжения.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

День святого Валентина: история возникновения самого романтического праздника мира

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 45096
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 17280
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 13347
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 10953
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 8397
Мир
Страны "Большой семерки" анонсировали мощные санкции против России
Страны "Большой семерки" анонсировали мощные санкции против России Просмотров: 477
В Германии хотят конфисковать недвижимость олигархов из РФ
В Германии хотят конфисковать недвижимость олигархов из РФ Просмотров: 450
Израиль и Польша сделали заявления об эвакуации дипломатов из Украины
Израиль и Польша сделали заявления об эвакуации дипломатов из Украины Просмотров: 711
Украина попросила Германию срочно предоставить противотанковые ракеты
Украина попросила Германию срочно предоставить противотанковые ракеты Просмотров: 783
Германия в обход санкций поставляет России товары двойного назначения - СМИ
Германия в обход санкций поставляет России товары двойного назначения - СМИ Просмотров: 657
Больше всего комментируют
25
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
8
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
3
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
2
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
Голосов: 7
Голосование Кого считаете самой милой парой украинского шоу-бизнеса?
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес
  • Настя Каменских и Потап
  • Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
  • Владимир и Кристина Остапчуки
  • Дмитрий Монатик и Ирина Демичева
  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть