"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне

За конфликтом на границе России и Украины следят лидеры мировых стран. США президента Джо Байдена стремятся показать, что Америка вернулась как влиятельный игрок в мире, а демократам нужна победа перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре. Великобритания после брекзита тоже ищет свое место в мире, а премьер Борис Джонсон хочет воспользоваться кризисом, чтобы не потерять пост. Он теряет рейтинг за развлечения во время сурового карантина. Президент Франции Эммануель Макрон пытается сыграть роль лидера Европы и разрешить кризис, поговорив с главой Кремля Владимиром Путиным. У него в апреле выборы и нужны достижения для переизбрания на второй срок. За ситуацией следит Китай Си Цзиньпина, который хотел бы видеть младшего партнера в Москве, и чтобы Запад не вмешивался, если он решит захватить Тайвань. Gazeta.ua собрала эти мысли, звучащие в западных СМИ.

Джонсон пытается сделать Британию снова Великой?

Российская угроза Украине стала первым крупным внешним кризисом после брекзита, в котором Великобритания может играть в полную силу и показать, что Лондон с его военной мощью остается глобальной силой. Об этом пишет The Guardian.

Украинский кризис - испытание для дипломатической сети Британии и способ доказать, что за пределами ЕС она приобрела новую внешнеполитическую гибкость.

Автор: Reuters Британский премьер Борис Джонсон хочет активностью в Украине отвлечь от проблем дома

На личном уровне премьер Джонсон также надеется, что Украина станет его моментом, чтобы доказать, что он может проявить государственную мудрость. Он хочет пристыдить СМИ, чтобы прекратили "травлю" из-за его вечеринок во время карантина. Многие брифинги на Даунинг-стрит (улица, где работает премьер. - Gazeta.ua) изображали Джонсона в центре мировых событий, пока британская пресса и политики заняты мелкими внутренними распрями.

Это контрастирует с суровой реальностью, когда запланированные звонки Джонсона Путину отменяли из-за того, что депутаты в парламенте задержали его, чтобы спросить, были ли они такими дураками, чтобы соблюдать установленные им правила карантина, а он нет.

Лондон ясно видит поставленные на карту вопросы - защита архитектуры безопасности в мире после распада СССР

Но это не вся картина. Лондон ясно видит поставленные на карту вопросы - защита архитектуры безопасности в мире после распада СССР.

Великобритания также имеет глубокие военные связи с Украиной, на основе которых предоставляет Киеву противотанковое оружия нового поколения. Она теперь также надеется, что военный союз с Украиной можно расширить за счет другого близкого союзника - Варшавы. Эту идею с энтузиазмом поддержал польский премьер Матеуш Моравецкий. Это может оказаться способом приблизить Украину к неформальному союзу безопасности с партнерами по НАТО без фактического вступления в Альянс. Это было бы балансом для Веймарского треугольника (неформальное объединения Франции, Германии и Польши. - Gazeta.ua).

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Если Великобритания правильно разыграет карты, то сможет вновь показать себя как союзник США №1. Разведка Лондона работает в тесном сотрудничестве с Вашингтоном, давая совместную оценку высокой вероятности вторжения России в Украину. Ведущие британские киберэксперты летали в Вашингтон, чтобы обсудить, что делать, чтобы противостоять россиянам в Украине.

Большая европейская игра

Джонсон не прочь напомнить также Байдену о надежности Лондона, отчитав бывших соперников по ЕС - Париж и Берлин. Он предупредил французского президента Макрона, чтобы не пытался использовать кризис для продвижения своего проекта стратегической автономии ЕС от США, пишет The Guardian.

Также глава Франции использует кризис, чтобы представить себя лидером ЕС и заработать политических балов накануне президентских выборов в апреле.

Автор: Reuters Французский президент Эммануель Макрон хочет показать себя лидером ЕС накануне президентских выборов во Франции

Германия из-за исторических травм не хочет ссориться с Россией, а немецкий бизнес слишком зависит от российского рынка и газа. Поэтому, не смотря на то, что в Берлине новое правительство канцлера Олафа Шольца, политика страны относительно российского кризиса довольно осторожная. Берлин говорит о "высокой цене" для россиян за возможное вторжения, но не поддержал Байдена, который заявил об отказе от запуска газопровода "Северный поток-2" в случае российской агрессии.

По целому ряду исторических и экономических причин Германия всегда была в стороне от российского кризиса. Это даже побудило МИД Великобритании лоббировать в Вашингтоне расширения "нормандского формата" за счет США и Великобритании.

Автор: Reuters Учения украинских военных на Донбассе. Западные эксперты давно говорят, что партнёры могут помочь Украине оружиям и дипломатией, но защищаться от россиян нам пройдётся самим

Британские дипломаты также пытаются использовать свое давнее влияние в сети бывших союзников внутри ЕС, в том числе в странах Балтии и Восточной Европы. Балтийские государства и Польша не нуждаются в убеждении относительно российской угрозы. Они разочарованы отказом Германии позволить им предоставить Украине оружие немецкого производства. Но слова Лондона о российской угрозе встречают более жесткий прием в Словакии, Венгрии и Хорватии.

Джонсон также разговаривал по телефону с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Анкара заинтересована в сбалансировании Москвы в регионе Черного моря, поэтому также дипломатически и военно помогает Киеву.

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Есть одна проблема с политикой в отношении Москвы - слабый подход Лондона к российским олигархам, которые имеют имущество в Британии. Но британцы заявили, что активы и имущество российских олигархов и их семей в Соединённом Королевстве могут заморозить в случае агрессии России.

Байден - лидер свободного мира. Или нет?

Внутренняя повестка Байдена зашла в тупик, результаты его рейтингов ужасно низки, несмотря на бурно развивающуюся экономику США. У него осталось небольшое окно времени, чтобы провести свои дела через Конгресс, где у его Демократической партии пока что большинство. Осенью парламент, наверное, "захватят" республиканцы. Тогда пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Поэтому, когда Путин начал стягивать войска к Украине, угрожая тотальной войной в Европе, это казалось очередным ненужным кризисом для Байдена, у которого куча проблем, пишет CNN.

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Никто в США не хочет войны или даже экономических последствий, которые могут произойти, если Штаты и их союзники по НАТО введут обещанные санкции против России. Но по мере того, как кризис проходит, эксперты говорят, что это может пойти на пользу Байдену.

Для Байдена, который называет нынешнюю эпоху переломным моментом между демократией и автократией, противостояние российской агрессии - шанс подчеркнуть свою роль как лидера свободного мира

Путин и Россия - знакомые темы для Байдена, который знает главу Кремля лично и был председателем комитета по международным отношениям Сената во время прихода Путина к власти. Для Байдена, который неоднократно называл нынешнюю эпоху "переломным моментом борьбы между демократией и автократией", противостояние российской агрессии - шанс подчеркнуть свою роль как лидера свободного мира.

Автор: Reuters Для Байдена – противостояния агрессии Путина, это способ показать, что США остаются мировым полицейским и на Америку можно положиться

"Это определяющий момент для Байдена в его долгой политической жизни. Он видит мир в системной борьбе демократий и автократий. Теперь перед ним вызов - противостоять этому диагнозу", - говорит главный исполнительный директор Atlantic Council Фред Кемпе.

Байден сосредоточился в первый год у власти на внутренних делах - борьба с пандемией и ее экономические удары по гражданам США, масштабный ремонт инфраструктуры. Но повсюду подчеркивал свои полномочия во внешней повестке.

Угроза России снова напасть на Украину - легко усваиваемый вопрос для американцев. Особенно тех, кто помнит холодную войну

Байдену нужна внешнеполитическая победа после катастрофического вывода войск США из Афганистана в августе 2021 года. В отличие от внутренних проблем или более тонких вопросов внешней политики, угроза России снова напасть на Украину - легко усваиваемый вопрос для американцев. Особенно тех, кто помнит холодную войну. Сравнения ситуации со Второй мировой войной, как это косвенно сделал Байден, когда сказал, что российское вторжение станет крупнейшим со времен той войны и "изменит мир", работают на его пользу.

Путин хочет разделить Европу, США и их союзников по НАТО вторжением в Украину. Задача для Байдена - объеденить всех против общей угрозы. Это проверка его способности достучаться до союзников по НАТО.

Автор: ВВС Российские войска вокруг Украины

Если США вступят в войну, администрация Байдена ответит действительно острыми санкциями, которые экономически дорого обойдутся ЕС и Штатам.

Байден назвал конфликт "проверкой желания свободного мира защищать демократии". Это решающий момент для него, для будущего Европы и мировых демократий.

Китайская игра - между Тайванем и Украиной

На прошлой неделе глава МИД Китая Ван И назвал опасения России в области безопасности "законными", заявив, что к ним следует "относиться серьезно и принимать". Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай не согласен с заявлениями США, что Россия угрожает миру на планете. Он также раскритиковал США за созыв заседания Совета Безопасности ООН, сравнив его с "мегафонной дипломатией", которая "не способствует" переговорам. Об этом пишет ВВС.

До сих пор позиция Китая в отношении российского кризиса была осторожной, не доходя до прямой поддержки России. Но теперь китайские государственные СМИ пишут более резко.

Автор: Reuters Путин на открытии Олимпиады в Пекине. Китай может захотеть напасть на Тайвань в случае, если Запад будет отвлечен войной в Украине

Кризис отношений Пекина с Западом совпал с таким же противостояниям России. Он возник на фоне расцвета антизападных настроений в КНР из-за критики геноцида мусульманских меньшинств в Синьцзяне, подавления демократии в Гонконге и угроз войны с Тайванем.

По мнению Москвы и Пекина, именно США и НАТО ведут себя, как хулиганы, отказываясь уважать суверенное право других стран, таких как Россия и Китай, защищать свои территории и сферы влияния.

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Китайская Global Times пишет о "все более тесных отношениях между Китаем и Россией, которые создают последнюю линию защиты для мирового порядка". А китайское государственное информагентство "Синьхуа" пишет, что США пытаются "отвлечь внимание от ситуации внутри страны и возродить влияние на Европу".

Эксперт американского Brookings Institution Джессика Брандт говорит, что такую китайскую риторику опубликовали на нескольких языках в Twitter (запрещен в Китае. - Gazeta.ua), чтобы формировать в мире негативное отношение к США и НАТО.

Цель Китая - подорвать мягкую силу США, привлекательность либеральных институтов. Это пример того, как Пекин усиливает тезисы Кремля по Украине, когда это соответствует его интересам

"Цель Китая - подорвать мягкую силу США, авторитет и привлекательность либеральных институтов, а также дискредитировать открытые западные СМИ. Это пример того, как Пекин регулярно усиливает тезисы Кремля по Украине, когда это соответствует его интересам", - говорит она.

Китай и Россия в эти дни ближе, чем когда-либо со времен Сталина и Мао, считают некоторые эксперты. Агрессия России против Украины 2014 года подтолкнула Москву в объятия Пекина, который предложил экономическую и дипломатическую поддержку России в условиях международной изоляции.

Автор: Reuters Учения украинских военных в Херсонской области, на границе с Крымом

С 2014-го их отношения расцвели. Китай является крупнейшим торговым партнером России, и в 2021 году двусторонняя торговля достигла нового максимума - $147 млрд. Страны подписали в прошлом году соглашения для более тесных военных связей, активизируя совместные военные учения.

Эксперты полагают, что в случае эскалации конфликта, который приведет к введению западных санкций против России, Китай придет с экономической помощью России. Это могут быть альтернативные платежные банковские системы, кредиты для российских банков и фирм, увеличение закупок нефти и газа из России.

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Все это чревато для Китая финансовыми затратами и возможными санкциями. Но пока что риторическая поддержка Москвы - недорогой шаг для Пекина.

"Более активная поддержка России может вызвать неприязнь в ЕС и США, главных торговых партнерах КНР. Это может спровоцировать их реакцию, санкции" - пишет политолог Миньсинь Пей.

Многие задаются вопросом: вмешаются ли США, если Россия вторгнется в Украину? И сделают ли они то же, если Китай попытается силой вернуть Тайвань? Этот остров считает себя независимой страной, а Америку главным союзником.

Кошмарная гонка ядерных вооружений

58% американцев хотят разрешить Украине подать заявку на членство в НАТО

Опрос американских социологов из Politico-Morning Consult показывает, что большинство американцев поддерживают Украину. 63% хотят ввести против Москвы санкции в случае вторжения. 58% хотят разрешить Украине подать заявку на членство в НАТО. 49% говорят, что НАТО не должно мешать Украине вступать в Альянс, боясь вторжения России. 48% поддерживают отправку войск США в Восточную Европу для поддержки союзников по НАТО. Об этом в The Washington Post пишет бывший главный спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен.

Многие задаются вопросом: почему Украина - это проблема США? Ответ: если Штаты позволят России вторгнуться и свергнуть демократию в Киеве, последствия будут по всему миру.

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Китай наблюдает. Если Путин сможет вторгнуться в Украину, Тайвань может стать следующим. После катастрофического вывода войск США из Афганистана, Китай отправил рекордное количество истребителей и бомбардировщиков в зону противовоздушной обороны Тайваня, что стало крупнейшим вторжением китайских ВВС в воздушное пространство Тайваня за всю историю.

Если США не удастся сдержать Россию, Китай может посчитать, что у него есть временной промежуток из-за слабого президента Байдена, чтобы сокрушить тайваньскую демократию. Результатом может стать война в Тихом океане.

Автор: The Wall Street Journal Пока Россия нацеливается атаковать Украину, Китай хочет захватить Тайвань. Карикатура The Wall Street Journal

Северная Корея и Иран тоже наблюдают. Если Путин вторгнется, у обеих стран будут стимулы для ускорения разработки ядерного оружия и средств его доставки. Обе знают, что после распада СССР Украина унаследовала арсенал из почти 2000 единиц стратегического ядерного оружия. Но в декабре 1994 года при посредничестве США согласилась отказаться от него. Взамен Россия обязалась не нападать на Украину, а США и Великобритания пообещали "оказать помощь Украине, если та станет жертвой насилия".

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В 2014-м Россия нарушила соглашение - вторглась и аннексировала Крым. Теперь Путин грозится закончить работу. Если ему позволят, ни одна страна больше никогда не откажется от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности США. Наоборот, урок Пхеньяна для Тегерана будет в том, что единственный путь к независимости - разработка и развертывание ядерного оружия и ракет для его доставки.

Это может спровоцировать глобальную гонку вооружений. Саудовская Аравия пообещала создать собственный ядерный арсенал, если Иран станет ядерной державой. Нераспространение ядерного оружия в том виде, в каком мы знаем сейчас, быстро умрет. Доверие к США и НАТО будет подорвано.

Последствия будут везде. Паутина союзов безопасности Америки, которая гарантировала мир и стабильность в мире, будет уничтожена. Все окажется под угрозой.