"Терпи, моя красавица": администрация Байдена резко отреагировала на слова Путина

США неоднократно выражали обеспокоенность воинственными заявлениями представителей российских властей. Фото: pixabay.com

В Белом доме прокомментировали слова президента России Владимира Путина "терпи, моя красавица", адресованные Украине в контексте выполнения Минских соглашений.

Шутка об изнасиловании не вызывает восторга у правительства Соединенных Штатов Америки, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 9 февраля.

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"Любая шутка об изнасиловании вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США Джо Байдена независимо от того, вышла она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не сдерживали беспокойства относительно ложности некоторых заявлений президента Путина и представителей руководства РФ. А также относительно их воинственной риторики", - отметила она.

В то же время Псаки не уточнила, связывался ли Вашингтон по этому поводу с Кремлем.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал слова главы Кремля Путина "терпи, моя красавица". Их президент России якобы употребил в контексте Украины, комментируя Минские соглашения. Фразу Путина многие русскоязычные граждане восприняли как "шутку об изнасиловании".