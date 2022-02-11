48 часов на захват Киева. Путин угрожает оружием - что пишет о нас мировая пресса

Британская The Economist пишет, как российский шантаж возродил НАТО и усиливает Украину. А канал Sky News, ссылаясь на данные американской разведки, пишет о возможных сценариях и направлениях массированного российского вторжения. Вот кое-что из того, что недавно писали об Украине в мировых СМИ.

"Как Россия возродила НАТО", The Economist, Великобритания

Гигантский овальный стол Владимира Путина в Кремле столь же излишний, сколь и китчевый. Сидеть настолько далеко от иностранных посетителей может быть его способом социального дистанцирования. Но это также свидетельствует о пропасти, которая отделяла российского лидера от его гостя из Франции - Эмманюэля Макрона. Это также может служить иллюстрацией изоляции Путина от мира. Никто не может утверждать, что читает его мысли. Он стянул 130 тыс. солдат к границам Украины. Собирается развязать наибольшую войну в Европе со времен падения Берлинской стены? Или это просто большой блеф?

7 февраля Макрон стал первым западным лидером-тяжеловесом в этом году, который посетил Москву, чтобы предугадать намерения Путина. После пяти часов переговоров не было ясного результата. Посетив Киев на следующий день, Макрон сказал, что Путин пообещал, что Россия "не будет причиной эскалации" на границе. Кремль опроверг такие слова и отмахнулся от мысли, что с Макроном можно вести переговоры.

Автор: Reuters Президент Франции Мануэль Макрон с российским главой Владимиром Путиным на брифинге по завершению встречи.

"Франция - член НАТО, но Париж там не лидер. О каких соглашениях можем с ним говорить? Единственный собеседник, который имеет значение - США", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин, со своей стороны, предпринял еще одну яростную атаку на НАТО. Украина, по его словам, должна соблюдать так называемые Минские соглашения 2014–2015 года - точнее, их российскую интерпретацию.

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"Нравится, не нравится, терпи, моя красавица", - грубо сказал российский лидер, возможно, процитировав слова непристойной песни об изнасиловании и некрофилии.

Если дипломатия Макрона пойдет не так, как надо, его будут рассматривать как обманщика или еще хуже, соучастника вторжения россиян

Макрон давно хотел более теплых отношений с Путиным. Опасность в том, что если его дипломатия пойдет не так, как надо, его будут рассматривать как обманщика или, еще хуже, соучастника вторжения России в Украину.

Тем не менее, нет никакой альтернативы разговорам с Путиным. Россия собрала самую плотную концентрацию военной огневой мощи, которую Европа видела за последние десятилетия. Украина окружена с трех сторон. Российские десантные корабли собрались в Черном море. 5 февраля Америка заявила, что Россия развернула 70% сил, необходимых для вторжения и атака может начаться "в любой день". НАТО опасается, что масштабные военные учения в Беларуси могут послужить прикрытием для нападения. Возможно, наряду с ядерными учениями. Российские бомбардировщики с ядерными боеголовками совершали патрулирование вблизи Польши.

Запад выработал ответ: сдерживание путем вооружения Украины и угрозами беспрецедентных экономических санкций в случае нападения; успокоение союзников развертыванием дополнительных сил; и дипломатия

НАТО не будет воевать за Украину. Вместо этого Америка и Европа выработали ответ по трем направлениям: сдерживание путем вооружения Украины и угрозами беспрецедентных экономических санкций в случае нападения; успокоение союзников путем развертывания дополнительных сил в Центральной и Восточной Европе; и дипломатия, чтобы сдержать Путина.

Канцлер Германии Олаф Шольц на следующей неделе посетит Киев и Москву вслед за Макроном. Уже состоялась встреча "Веймарского треугольника" - лидеров Франции, Германии и Польши. Совещание Нормандского формата завершилась без результатов. Пока с Россией говорят, все надеются, что она не начнет стрелять.

Автор: Reuters Самолет с военной помощью от США в аэропорту Борисполь

У Макрона большие амбиции. С уходом Ангелы Меркель он может претендовать на звание высокого государственного деятеля Европы. Помимо предотвращения войны, хочет урегулировать статус Украины, вернуть Европу на дипломатическую арену и установить больший "европейский суверенитет" и новый порядок безопасности на континенте.

Европейские чиновники видят узкий путь, чтобы избежать конфликта. Он проходит через Нормандский формат - единственный форум, где Россия и Украина могут вести прямые переговоры. Несмотря на все требования Путина о прекращении расширения НАТО на восток и даже о сокращении его военного присутствия, больше всего его раздражает сама Украина.

Автор: Reuters Украинский солдат в Авдеевке, где Украина уже восемь лет воюет с Россией

Под дулом пистолета президент Петр Порошенко принял Минские соглашения. Они были намеренно расплывчатыми. Со стороны безопасности предполагали прекращение огня и отвод тяжелых вооружений с линии фронта, обмен пленными и вывод "иностранных войск", то есть русских. В политическом плане, Украина согласилась изменить конституцию, чтобы децентрализовать власть, провести местные выборы и придать Донбассу особый статус. Тогда Украине позволят восстановить контроль над границей.

Насколько "особым" будет этот статус, осталось неопределенным, равно как и точная последовательность шагов, а также вопросы, должны ли 1,5 млн жителей Донбасса, перемещенных в результате конфликта, иметь право голоса в его будущем. По сути, украинские законы там бы не действовали. На Донбассе были бы местные ополченцы. В глазах России, цель Минска - создать "троянского коня", который дал бы ей контроль над Украиной.

Автор: Reuters Украинский солдат в Авдеевке, где Украина уже восемь лет воюет с Россией

Попытка Порошенко в 2015 году протолкнуть через Верховную Раду мягкую версию конституционных изменений вызвала протесты националистов, что привело к гибели нескольких национальных гвардейцев. Вопреки ожиданиям краха, Украина выпуталась, выжила и консолидировалась. Стабилизировала экономику, построила и модернизировала армию. Хотя не смогла выполнить Минские договоренности, Порошенко не мог и отказаться от них. Поскольку украинский кризис снова разгорается, европейские лидеры призывают Владимира Зеленского возобновить Минский диалог.

Но реализовать соглашения стало намного сложнее. Россия усилила контроль над сепаратистскими территориями. Собрала 40 тыс. военных. Устранила неуправляемых лидеров и поставила собственных. Раздала сотни тысяч паспортов жителям Донбасса, многие из которых голосовали в прошлом году на парламентских выборах в России.

Принуждение Украины к принятию Минска - медленная и мучительная казнь не расстрелом, а введением смертельного яда

Возвращение Донбасса в состав Украины на условиях России может означать конец Украины как суверенного государства, чего опасаются многие украинцы. Обеспокоенность вызывает то, что изменение конституции, ведущее к "федерализации", даст Донбассу, а значит России, право вето на прозападную политику Украины. Особенно на ее способности вступить в НАТО. Во-вторых, это разъест страну изнутри, давая Москве больше возможностей вмешиваться в дела Киева. Принуждение Украины к принятию Минска - медленная и мучительная казнь не расстрелом, а введением смертельного яда. С падением рейтинга ниже 25%, надвигающимся энергетическим кризисом и ростом стоимости жизни, Зеленский столкнется с массовыми протестами, если украинцы увидят в таком шаге предательство.

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Некоторые украинские политики, включая бывшего главу МВД Арсена Авакова и Порошенко, считают, что Украина сильнее, чем кажется. Они думают, Путину будет трудно заставить Украину отказаться от суверенитета. После почти восьми лет войны украинская армия, одна из наибольших в Европе, и дальше закаляется. Это, наряду с более твердой поддержкой из-за рубежа, может объяснить, почему украинская элита относительно спокойна.

"Мое послание - не доверяйте Путину и не бойтесь его. Сила и решимость - единственный работающий язык в диалоге с ним", - говорит Порошенко.

"План вторжения России - военные пройдут по девяти маршрутам и в течение двух дней ударят по Киеву", Sky News, Великобритания

Российские военные могут добраться до Киева за 48 часов. До 50 тыс. мирных жителей могут погибнуть

Согласно отчету американской разведки, российские военные могут добраться до Киева в течение 48 часов. Вероятно, они могут попасть в страну по девяти маршрутам, и до 50 тыс. мирных жителей могут быть убиты или ранены.

В отчете утверждается, что Россия развернула почти 100 из 168 батальонно-тактических групп, состоящих из 800-900 военных каждая, и каждый день их становится больше. Путин направил персонал и оборудование шести из семи российских подразделений спецназа. Каждое состоит из 250-300 бойцов.

Автор: Sky News Планы возможных направлений вторжения россиян

Путин стягивает войска к украинским границам в знак протеста против того, что считает движением Украины к ЕС и к НАТО. Москва до сих пор отрицала, что планирует напасть, но в ряде требований призвала НАТО отказать в членстве Украине и другим бывшим советским странам, а также свернуть военное развертывание в Восточной Европе.

В отчете говорится, что два наиболее масштабных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон - маневр, известный как "движение клешней" или "двойной захват".

Автор: Reuters На спутниковом снимке видны учения реактивных систем залпового огня и самоходной артиллерии в Новоозерном, Крым, 9 февраля

В одном российские военные захватят большую часть украинской территории восточнее Днепра, которая включает около 50% украинских вооруженных сил, включая наиболее боеспособные подразделения. Российские танки и механизированные подразделения двинутся в сторону Полтавы и Харькова, окружая города по мере продвижения к Днепру.

В отчете предполагается, что сухопутные войска затем будут продвигаться по трем направлениям от Донбасса, направляясь на запад и юг к Крыму и занимая береговую линию вдоль Азовского моря. Российские военные вертолеты будут одновременно поддерживать воздушный десант из Крыма.

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Этот вариант также может включать морской десант для захвата побережья Черного моря, а также переброску воздушных и наземных частей в Одессу для создания сухопутного моста вдоль Черного моря из Крыма до Приднестровья.

Российские военные разместили в Беларуси два передовых зенитно-ракетных комплекса С-400, которые обеспечат превосходство в воздухе над большей частью Украины с возможностью сбивать самолеты или ракеты.

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Обе атаки начнутся с серии артиллерийских ударов, ударов баллистических ракет средней дальности и бомбардировщиков. Скорее всего, удар начнется ночью по складам боеприпасов, радиолокационным станциям, самолетам и системам ПВО, а также другим важным украинским военным объектам. Россия попытается лишить Украину возможности защищаться в первые часы атаки.

Также будут кибератаки и радиоэлектронные атаки, то есть глушение, чтобы перекрыть линии связи между украинскими воинскими частями в разных частях страны. Российские военные будут стремиться разъединить их также физически, разрушая мосты, используя войска и саперов для захвата переправ через реки.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, как американское издание Politico критикует Макрона, который хотел себя показать лидером Европы, но вместо этого стал мальчиком для битья во время визита в Москву. ВВС писало, что Москва дальше проталкивает требования к НАТО о непринятии Украины. А деловое американское издание Business Insider обратило внимание, что Путин использовал метафору об изнасиловании и некрофилии, когда говорил об отношениях с Украиной.