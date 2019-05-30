Путин сделал шаг к прекращению действия договора с США о ликвидации ракет

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного между СССР и США.

Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он также обратил внимание, что в соответствии с законопроектом "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора", - передает Радио Свобода.

Автор: Радио Свобода Ракеты запрещены договором ДРСМД

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В марте Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это объяснили нарушением условий соглашения со стороны США.

Процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений начали Соединенные Штаты в феврале. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора.

После появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729 США объявили о намерении прекратить выполнение подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, их испытание и развертывание. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км. 1 февраля Майк Помпео анонсировал выход США из ДРСМД. Решение вступит в силу через 6 месяцев, если за это время РФ не уничтожит крылатые ракеты 9М729 и не вернется к выполнению условий соглашения. 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия. 4 марта Путин подписал соответствующий указ.