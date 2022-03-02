Путин разгневан. Санкции ударили Россию сильнее, чем он ожидал – СМИ

Россия терпит болезненные потери от санкций, заявил президент США Джо Байден. ФОТО: Shutterstock

Президент России Владимир Путин сильно разгневан санкциями, которые ввел Запад в ответ на развязывание им войны в Украине.

Он почувствовал, что ситуация ухудшилась гораздо быстрее, чем он ожидал и добилась неприемлемых масштабов, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.