"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса

Фото: CNN

Россияне скинули авиабомбы на роддом и детскую больницу в Мариуполе. В городе убили около 1300 мирных жителей. Российские войска не дают гуманитарных коридоров, чтобы вывести мирных жителей из окруженных украинских городов. Президент Зеленский вновь просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы остановить эти военные преступления и геноцид. На фоне этого в Турции проходят переговоры глав МИД Украины и России. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Россия разбомбила роддом и детскую больницу. "Это зверство", - заявил Зеленский", CNN, США

Россияне разбомбили роддом и детскую больницу в окруженном Мариуполе в среду. Атака произошла, несмотря на то, что Россия согласилась на 12-часовую паузу в боях, чтобы позволить беженцам эвакуироваться из ряда городов. Россияне сбросили на роддом и больницу нескольких авиабомб с воздуха. В результате нападения пострадали не менее 17 человек, в том числе матери.

Владимир Зеленский повторил призыв к НАТО объявить бесполетную зону над Украиной, выразив возмущение атакой.

"Немедленно закройте небо! Прекратите убийства! У вас есть сила, но вы, кажется, теряете человечность. Прямой удар по роддому. Дети под обломками. Это зверство! Сколько еще мир будет сообщником, игнорирующим террор?", - написал он в Telegram.

Позже он назвал это "последним доказательством геноцида украинцев".

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, не предоставив доказательств, что украинские силы имели "боевые позиции" на территории госпиталя. Видео из госпиталя после бомбежки ясно показало, что там были и пациенты, и персонал, в том числе беременные.

С начала российского вторжения в Мариуполе погибло около 1300 мирных жителей

Мариуполь уже несколько дней в осаде и "изолирован" российскими войсками. Россия продолжает обстреливать его, но ее войска не вошли в город. С начала российского вторжения в городе погибло около 1300 мирных жителей.

Жители живут без воды и электричества уже нескольких дней. Во вторник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил Россию в совершении военных преступлений, удерживая 300 тыс. мирных жителей "заложниками".

"Ситуация в Мариуполе отчаянная", - заявила в понедельник пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Мирелла Ходейб.

В среду вице-премьер Ирина Верещук заявила, что обе стороны договорились о прекращении огня и запланировали эвакуационные коридоры из ряда городов. Эвакуационные коридоры должны были работать с 9:00 до 21:00 по местному времени, включая маршруты из Энергодара в Запорожье, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Лозовую, и четыре отдельных маршрута из Ворзеля, Бучи, Ирпеня, Бородянки и Гостомеля в Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг разрушает Мариуполь - ужасное видео с высоты птичьего полета

Но через несколько часов после того, как должна была начаться эвакуация, никаких признаков вывоза людей из Ворзеля, Бородянки, Гостомеля, Ирпеня и Бучи в организованных автобусных колоннах не поступало. Городской совет Бучи обвинил российские силы в блокировании эвакуации.

"Оккупанты срывают эвакуацию. На стоянке российскими военными заблокировано 50 автобусов", - говорится в сообщении.

Миллионы украинцев остаются запертыми в городах и поселках, которые в последние дни подвергались непрерывным нападениям со стороны российских войск.

Во вторник министр обороны Алексей Резников заявил, что убито более 400 мирных жителей, в том числе 38 детей, и ожидается, что реальное число погибших будет больше.

Алексей Резников обвинил Россию в геноциде и военных преступлениях, потому что российские войска открывают огонь по коридорам эвакуации

Резников обвинил Россию в "настоящем акте геноцида" и "военных преступлениях", заявив, что российские войска открывают огонь по коридорам эвакуации.

Харьков окружен российскими войсками и продолжает подвергаться сильным артиллерийским обстрелам, сообщило министерство обороны Великобритании. Во вторник мэр города Игорь Терехов заявил, что ситуация "сложная" и ведется "постоянный обстрел из тяжелой артиллерии" по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.

"Они бьют по нашему водо- и тепло- и газоснабжению. Они пытаются отключить наши источники питания", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бросают насыпью и жгут: Путин запретил возвращать трупы солдат в РФ

В Харькове 1,5 млн человек. Коммунальные службы работают, чтобы согреть людей в связи с приближением холодов. Терехов заявил, что расценивает неизбирательные обстрелы как "акт геноцида".

Российские силы продолжают наступление на Киев, и во вторник глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что гуманитарная ситуация в районах вокруг города остается сложной.

"Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель - жители там вынуждены сутками находиться в бомбоубежищах без воды и еды. Оккупанты не дают гуманитарных коридоров, не дают гарантий", - сказал Кулеба.

Украина с первого дня говорит партнерам - если не закроете небо, тоже будете нести ответственность за гуманитарную катастрофу

"Украина с первого дня войны говорит партнерам - если вы не закроете небо, тоже будете нести ответственность за масштабную гуманитарную катастрофу", - сказал он.

Тем временем, украинское правительство объявило, что запретит экспорт основных продовольственных товаров, включая пшеницу, кукурузу, зерновые, соль и мясо.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что меры принимают "для предотвращения гуманитарного кризиса в Украине" и "удовлетворения потребности населения в критических продуктах питания".

"Зеленский заявил, что бомбардировка роддома российскими войсками - это геноцид", The Guardian, Великобритания

Российские бомбы полностью разрушили детскую больницу и роддом в Мариуполе. Обстрелы россиян снова остановили массовую эвакуацию из нескольких городов, в том числе из разрушенного Мариуполя, где условия описываются как "апокалиптические".

Запад предупреждает, что вторжение Москвы может стать еще более жестоким, так как Владимир Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск.

Трупы, непогребенные на улицах, голодные жители, врывающихся в магазины в поисках еды и растапливают снег для питьевой воды

Журналисты описывают трупы, лежащие непогребенными на улицах города, и голодных жителей, врывающихся в магазины в поисках еды и растапливания снега для питьевой воды, и тысячи людей, которые прячутся в подвалах.

Российская армия также "обстреляла и разбомбила" согласованный с Москвой гуманитарный коридор, где намеривались обеспечить безопасный выход мирным жителям, заминировала дорогу и установила блокпосты, заявил заместитель мэра города. Из примерно 200 тыс. человек, которые отчаянно пытались выехать, только 2-3 тыс. смогли это сделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перемирия не будет: завершились переговоры Кулебы и Лаврова

Зеленский в среду снова призвал Запад ввести бесполетную зону, заявив, что в противном случае есть риск "гуманитарной катастрофы". Он назвал россиян "нацистами".

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердили позицию НАТО, согласно которой бесполетная зона приведет Альянс к прямому конфликту с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущий "Орла и решки" стал заложником российских солдат

Глава агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в среду, что с начала российского вторжения 24 февраля Украину покинули около 2,2 млн человек. Поскольку продовольствие становится все более острой проблемой внутри страны, Киев в среду запретил экспорт пшеницы, которая имеет решающее значение для мировых поставок продовольствия, в попытке предотвратить нехватку продовольствия и голод внутри станы.

На фоне международной обеспокоенности по поводу безопасности украинских АЭС, некоторые из которых сейчас находятся в руках россиян, Киев призвал к прекращению огня, чтобы позволить восстановить электроснабжение ЧАЭС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Будем разжигать костры на ваших костях" - глава Черниговской области обратился к оккупантам

Три раунда мирных переговоров между двумя сторонами не дали прогресса, а Москва продолжает настаивать, что Украина должна "демилитаризоваться" и закрепить нейтралитет в конституции, прежде чем она остановит то, что называет "специальной военной операцией", направленной на обеспечение безопасности России.

МИД РФ обвинил США в военной биологической программе в Украине, связанной со смертельными патогенами, включая чуму, холеру и сибирскую язву, утверждая, что россияне обнаружили доказательства этого. Вашингтон и Киев категорически опровергли то, что США ранее назвали "абсурдной" дезинформацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От вражеских авиаударов по Житомирской области погибли люди

Россия заявила, что работает над "широким ответом" на беспрецедентный набор международных финансовых и экономических санкций, которые ввергнут российскую экономику в самый серьезный кризис со времен распада СССР в 1991 году.

"Российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе", The Wall Street Journal, США

Обстрелы Мариуполя и других городов Украины, находящихся в пределах досягаемости российских сил, показали, что Москва, не сумев быстро взять страну под контроль, продвигается вперед, все больше игнорируя жертвы среди гражданских. Украинские силы, неспособные сравниться с русскими в живой силе и вооружении, предпочитают отступать в городские районы, где ожидают ожесточенных боев.

Госсекретарь Блинкен и министр Трасс заявили в среду, что их правительства продолжат оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, но вновь откинули призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной. Пентагон также отверг идею, что члены НАТО поставят Украине самолеты МиГ-29 советского производства, несмотря на активное лоббирование Киева.

Ночью украинские военные сообщили о возобновлении наступлений россиян по всем основным объектам, от Харькова до Мариуполя. Российские войска медленно продвигались вперед, пытаясь окружить Киев и нанеся бомбовые удары по украинским позициям к юго-западу от Киева, вблизи от некоторых из последних открытых дорог в столицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ

Украинские власти заявили в среду, что отключение электроэнергии, вызванное российскими ударами по Киеву, может лишить ЧАЭС электрики в течение 48 часов, что может привести к расплавлению отработавшего ядерного топлива и выбросу радиации. ООН не видит критических рисков для безопасности.

Конгресс США согласовал $13,6 млрд на поддержку Украины. Но военные эксперты говорят, что помощь может быть слишком запоздалой, и ВСУ могут быть не в состоянии принять новый поток техники, чтобы изменить ситуацию на фронтах.

Пентагон отказался плана передачи польских МиГ-29 Украине

Во вторник Польша заявила, что передаст США свой парк МиГ-29 советского производства на американскую авиабазу Рамштайн в Германии после нескольких дней публичных дискуссий по поводу передачи самолетов в дар Украине и повышения этим вероятности более широкого участия Америки. В среду Пентагон официально отказался от этого плана.

Американские военные сочли польское предложение "высоко рискованным" и оценили, что оно не "значительно изменит эффективность украинских ВВС, по сравнению с российскими", заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин смущен боеспособностью собственной армии" – директор ЦРУ

По мере роста жертв среди гражданских, Зеленский усилил риторику против Москвы, а также против Запада за то, что тот не установил бесполетную зону над Украиной, что, как опасается НАТО, может привести к прямому конфликту с Россией.

В Украине телеканалы и правительство рекламируют победы над лучше вооруженными русскими. В частном порядке украинские чиновники говорят, что лучшее, что они могут сделать - пролить кровь российским войскам, пока украинские отступают.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала анализ успехов российских войск на юге и провал на севере, а также вокруг Киева. Возможные следующие шаги России в войне. Данные разведки США, что Путин сильно ошибся в оценке ситуации перед войной, но дальше готов убивать мирных украинцев и российских солдат в попытке поработить Украину. И на фоне войны большинство немцев за присоединения Украины к ЕС.