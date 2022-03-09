"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса

Анализ успехов российских войск на юге и провала на севере, а также вокруг Киева. Возможные следящее шаги России в этой войне. Данные разведки США, что Путин крупно ошибся в оценке ситуации перед войной, но дальше готов убивать мирных украинцев и российских солдат в попытке поработить Украину. И на фоне войны большинство немцев за присоединения Украины к ЕС. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Разведка США: Путин пойдет на эскалацию, не беспокоясь о жертвах среди гражданских", CNN, США

Разведка США считает, что Владимир Путин рассматривает конфликт в Украине как "войну, которую не может позволить себе проиграть". Поэтому он пойдет на эскалацию конфликта, не заботясь о числе убитых мирных жителей.

Директор разведки Аврил Хейнс заявила в Конгрессе во вторник, что разведка считает, что Путина вряд ли остановят неудачи, с которыми российские военные столкнулись в Украине, предполагая, что он удваивает кампанию по предотвращению вступления Украины в НАТО.

Путин начал вторжение, считая, что Украина слаба, европейцы не склонны к риску, его экономика защищена, и армия способна к быстрой победе с минимальными затратами. Он ошибался по всем пунктам

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что Путин начал вторжение, основываясь на предположении, что конфликт будет успешным. Он считал, что Украина слаба, европейские союзники, такие как Франция и Германия, не склонны к риску, экономика "защищена от санкций", армия способна к быстрой и решительной победе с минимальными затратами. Он ошибался по всем пунктам.

"Это вопрос глубокого личного убеждения для него. Он варился в горючей смеси недовольства и амбиций много лет", - сказал Бернс.

Автор: Getty Images Эвакуация людей из Ирпеня

Директор Разведывательного управления министерства обороны, генерал-лейтенант Скотт Берриер заявил, что, по оценкам разведки, с "низкой степенью уверенности" в Украине погибли от 2000 до 4000 российских военных с тех пор, как Москва начала вторжение в прошлом месяце.

Заявление Путина на прошлой неделе, что он повышает степень готовности своих ядерных сил, было "очень необычным", заявила Хейнс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы день и ночь нас долбят - из перехваченных разговоров

"Ми очень серьезно относимся к тому, что он сигнализирует таким образом. Но думаем, что он пытается удержать НАТО от вмешательства в конфликт в Украине. Это его главная цель", - заявила она.

Разведка считает, что Россия "не хочет прямого конфликта с США". В оценке, подготовленной в январе, еще перед вторжением России, говорилось, что Москва "стремится к соглашению с США о взаимном невмешательстве во внутренние дела обеих стран и признании Америкой заявленной Россией сферы влияния на большой части бывшего СССР".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгресс США выделил более $13 млрд на борьбу с Россией

Москва "рассматривает ядерный потенциал как необходимый для сдерживания и достижения целей в потенциальном конфликте против США и НАТО, и она видит ядерное сдерживание в качестве окончательного гаранта РФ", - говорится в докладе.

Путинское "бряцание ядерным оружием" - часть усилий, чтобы удержать США и НАТО от участия в войне и дополнительной поддержки Украины

Хейнс сказала, что разведка США считает, что путинское "бряцание ядерным оружием" - часть усилий, направленных, чтобы удержать США и НАТО от участия в войне и дополнительной поддержки Украины.

"Путин по-прежнему уверен, что Россия может победить Украину в военном отношении, и хочет не допустить, чтобы западная поддержка изменила баланс сил и спровоцировала конфликт с НАТО", - сказала Хейнс.

Автор: Getty Images Защитные «ежики» в центре Днепра

Она сказала, что Россия изначально недооценила силу сопротивления Украины, добавив, что конечные военные цели Москвы остаются неясными.

"Неясно, продолжит ли Россия максималистский план захвата всей или большей части Украины. По нашим оценкам, это потребует больше ресурсов", - сказала Хейнс.

Автор: Getty Images Поставки предметов первой необходимости, пожертвованные компаниями и частными лицами в штаб-квартире добровольцев в Днепре

По ее словам, россияне действуют "с безрассудным пренебрежением к безопасности мирного населения, и видим, как они наносят артиллерийские и авиаудары по городским районам".

Бернс предсказал "ужасные следующие несколько недель с минимальным вниманием к жертвам среди гражданского населения", учитывая, что Москва вряд ли сможет установить марионеточный режим или пророссийское руководство перед лицом враждебности украинского народа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гуманитарный кризис в Мариуполе: дома разрушены, на улицах лежат тела (18+)

"Украинцы будут продолжать яростно и эффективно сопротивляться", - говорит он.

Хейнс сказала, что обширная и продолжительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели, поскольку оппозиция вторжению среди россиян продолжает расти, а санкции действовать.

"Экономический кризис, который переживает Россия, также усугубляется внутренней политической оппозицией решению Путина о вторжении. Но то, что он может принять за победу, может со временем измениться, учитывая значительные расходы, которые он несет", - сказала Хейнс.

"Сосредоточенность на киевском тупике скрывает успех России на юге Украины", The Guardian, Великобритания

От Николаева вдоль побережья через уже захваченный Херсон к осажденному Мариуполю - продвижение русских на юге контрастирует с трудностями на севере и северо-востоке – в попытках окружить Киев.

Контраст на южном и северном фронтах будет иметь серьезные последствия на будущих мирных переговорах, с последствиями экономического, дипломатического, политического, и военного характера.

Автор: Reuters Жилой дом в Николаеве, пострадавший от обстрела

Природа укрепила Николаев. Построенный на ряде извилистых речных изгибов, где Южный Буг впадает в большой залив Черного моря. Центр судостроения образует вершину треугольника ключевых портов с Херсоном на востоке и Одессой на западе.

Защищаться там легче, чем атаковать, поскольку с тех пор, как российское вторжение в Украину достигло ее окраин, произошли ожесточенные бои, когда городской аэропорт областного центра переходил из рук в руки, а защитники города заняли баррикады над рекой.

Автор: The Guardian Ситуация на юге Украины, возле Николаева

До сих пор Николаев держится под руководством харизматичного губернатора Виталия Кима, чьи заявления в соцсетях по веселой беззаботности соперничают со словами президента Владимира Зеленского.

Попытка обойти Николаев и соединить сухопутный мост с российскими силами в Приднестровье отрезала бы Одессу по суше, и по морю

Во вторник выяснилось, что российские войска пытаются обойти город с севера и найти другой путь через реку. Попытка обойти Николаев и соединить сухопутный мост с российскими "миротворческими силами" в Приднестровье отрезала бы самый важный порт Украины, Одессу по суше, и по морю.

Информация Института изучения войны рисует картину амбиций РФ на юге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роются в объедках и воруют унитазы: российские террористы массово занимаются мародерством

"Российские войска пытаются обойти Николаев и форсировать Южный Буг вверх по реке, чтобы обеспечить наступление на Одессу, которое будет сочетаться с десантной операцией против этого города. Также они идут на север из Крыма в сторону Запорожья", - идет речь в отчете.

О важности юга рассказал австралийский генерал в отставке Мик Райан.

Автор: The Guardian Ситуация по Украине. Красным показаны оккупированные части Украины

"Южный театр является жизненно важным элементом общего замысла российской кампании. Там 13 морских портов Украины, которые в 2021 году экспортировали более 150 млн тонн грузов. Это 60% экспорта и 50% импорта Украины. В то время как война на севере и востоке превратилась в медленную и изматывающую войну на истощение, на юге она стала местом более оперативного успеха для вторгшихся российских войск", - написал Райан.

Российская кампания на юге более успешна из-за большего количества войск РФ, по сравнению с украинскими, чрезмерно растянутую украинскую оборону по всей стране и то, что там логистически проще пополнять запасы

Райан выделяет ряд проблем, объясняющих, почему российская кампания более успешна на юге. Они включают "значительное превосходство сухопутных войск России на юге", по сравнению с украинскими силами, чрезмерно растянутую украинскую оборону по всей стране и то, что логистически проще пополнить запасы войск с российских баз в Ростовско-Краснодарском регионе через границу.

"Почему русские на юге добились большего успеха, чем на северо-востоке и севере? Оборона Киева - стратегическая задача Украины. Это столица, которая имеет значительную политическую, логистическую и культурную ценность. Наконец, это предположение, но руководство и планирование кампании на юге, лучше, чем на севере. Хотя южный театр часто продвигался по расходящимся направлениям, он в основном продолжался без длительных пауз, наблюдаемых на севере и северо-востоке", - написал он.

Автор: The Guardian Ситуация вокруг Киева

Хотя падение Киева или его капитуляция, ключевая цель России, ограниченная победа на юге будет иметь огромные последствия. Помимо создания разрушительной экономической мертвой хватки, это угрожает целостности Украины с трех широких географических направлений, поскольку РФ будет претендовать на южные районы, которые контролирует, в любых переговорах.

Возможно, больше всего беспокоит Украину, что контроль над югом будет означать для войны в других частях страны. Есть опасения, что российские силы могут соединиться со своим к югу от Харькова, или в итоге прорваться на север в сторону города Днепра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чернобыльская АЭС полностью обесточена: предупредили о страшных последствиях

На севере русское наступление во вторник оставалось более сложным. В то время продвижение РФ на севере "застопорилось", с выходных появились свидетельства подготовки к новому штурму Киева и перегруппировки войск РФ вокруг столицы, включая попытки, которым противостоят украинские войска - наступать на запад в сторону Киева со стороны Сум.

Российские силы также нанесли удар по ряду ключевых центров материально-технического снабжения и центру противовоздушной обороны, которые могли бы поддержать оборону Киева, в том числе по авиабазе в Виннице, по которой нанесли удар восьми крылатыми ракетами, а также по ряду складов горючего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Техника оккупантов заполонила Скадовск

На окраинах Киева, таких как Буча и Ирпень, возле наибольшей концентрации российских войск, жители вынуждены бежать под непрекращающимся градом снарядов и ракет.

"Мы даже не можем собрать тела, потому что обстрелы из тяжелого оружия не прекращаются ни днем, ни ночью. Собаки раздирают тела на улицах города. Это кошмар", - сказал городской голова Бучи Анатолий Федорук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США будут увеличивать военную помощь Украине – Нуланд

"Все это время украинские силы проявляют беспрецедентное мужество. Проблема, что на одного солдата Украины у нас приходится 10 российских, а на один украинский танк 50 российских. Но разрыв в силах сокращается и даже если русские войска войдут в наши города, их встретят мятежи", - сказал Зеленский в интервью ABC News в понедельник вечером.

Фундаментальная проблема украинских военных, что у них недостаточно сил, чтобы защитить все сразу

"Фундаментальная проблема, с которой украинские военные столкнулись от начала, что у них недостаточно сил, чтобы защитить все сразу. У русских есть численное преимущество, и они готовы торговать солдатами и техникой для достижения целей", - говорит редактор журнала Long War Journal Билл Роджио.

"Большинство немцев хотели бы видеть Украину в Евросоюзе", Deutsche Welle, Германия

Мир смотрит на Украину. Российское вторжение и все более жестокая война - тема номер один для Германии. Согласно опросу Deutschlandtrend, уровень симпатий немцев к России упал до самого низкого уровня.

Вторжение в Украину заставило многих усомниться в политике Германии в отношении РФ в последние годы. 68% немцев, имеющих право голоса, считают, что ФРГ слишком снисходительна к Путину. Шесть из десяти за вступление Украины в Евросоюз в долгосрочной перспективе.

Касаясь заявки Украины на вступление, канцлер Олаф Шольц заявил, что в первую очередь должны вступить страны Западных Балкан. Также должно быть ясно, какие условия должна выполнить Украина перед вступлением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военную технику, на которую шли налоги граждан РФ, крушат в Украине безумными темпами

91% немцев считают, что принимать украинских беженцев абсолютно правильно.

Летом 2014 года, в столетие начала Первой мировой войны, трое из десяти немцев опасались новой большой войны в Европе. Сейчас семеро из десяти опасаются, что Россия может напасть на другие страны. В этой ситуации большую поддержку получает НАТО. 83% подчеркивают важность Альянса для мира в Европе.

Отношение немцев к поставкам оружия в Украину резко изменилось. Поддержка выросла за несколько месяцев их 20% до 61% сейчас

После того, как Берлин долгое время отказывался оказывать Украине военную помощь, теперь идут поставки и оружия. Мнения немцев разделились пополам относительно того, не слишком ли долго Берлин ждал с этим. Отношение немцев к поставкам оружия в Украину резко изменилось. Поддержка такого шага выросла за несколько месяцев их 20% до 61% сейчас.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что в СМИ попали диалоги матерей русских солдат с российским губернатором о том, что их сыновей "посылают на смерть как пушечное мясо в Украину". О том, что Польша боится давать истребители Украине из-за страха ядерной угрозы Путина.