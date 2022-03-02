Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса

Россия продолжает бить артиллерией и обстреливать мирные кварталы украинских городов, перейдя от тактики блицкрига к тому, что делала в Чечне и Сирии. НАТО отказывается "закрывать небо" над Украиной, боясь ядерной войны с РФ, которой пугает Владимир Путин. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Из-за просчетов Путина он может нанести еще больший удар", ВВС, Великобритания

В первую неделю Украина дала отпор гораздо более сильный, чем ожидал Путин или обещали ему генералы. Но это все еще ранние этапы войны, которая может оказаться очень неприятной.

Путин надеялся, что через несколько дней после вторжения российских войск Киев падет. Ожидал, что западные страны, запуганные и разделенные, согласятся, что он вернул себе территорию, которая, по его словам, является исторически частью России.

Автор: Скриншот The Times Карикатура, как Путин на куче спаленной российской военной техники собирается принудить Зеленского к капитуляции в британской The Times

Ничего из этого не произошло. Украина оказалась крепким орешком, а реакция западных стран, особенно Германии, оказалась гораздо более жесткой, чем он думал. Российская экономика уже сильно пострадала. Единственный большой друг Путина, Китай, теперь обеспокоен, что всплеск гнева Запада может однажды быть обращен против самой КНР и китайской экономике может быть нанесен серьезный ущерб. Он уже дистанцировался от вторжения.

НАТО, напротив, может быть усилено. Финляндия и Швеция могут, в итоге, присоединиться к Альянсу для собственной защиты. Путин развязал войну, чтобы в один прекрасный день помешать Украине вступить в НАТО, но может найти больше членов НАТО на своей северо-западной границе.

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Все это большие неудачи для него. Они проистекают из просчетов Путина, сделанных им во время самоизоляции от Covid-19. Он видел лишь немногих советников, которые казали ему то, что он хотел слышать. Теперь ему придется тянуться к новой реальности. Он всегда отказывался отступать, когда ему отказывали. И нанесет ответный удар сильнее. У него есть оружие.

Посол Украины в США утверждает, что российские войска уже применили термобарическое оружие - то, что называют "вакуумной бомбой", которая всасывает кислород для создания высокотемпературного взрыва. Аналитики говорят, что это только вопрос времени, когда их используют более широко.

Кассетные бомбы использовали в Харькове. Они выпускают много маленьких "бомб", которые наносят ранения всем на большой территории

На фото видно, что кассетные бомбы применяли против гражданских в Харькове. Они выпускают много маленьких "бомб", которые наносят ужасные осколочные ранения всем на большой территории. Международная конвенция запретила их в 2008 году, но Россия не подписала ее, заявив, что использует кассетные бомбы "в соответствии с международным гуманитарным правом".

Готов ли он применить ядерное оружие? Это возможно, но большинство аналитиков считают, что мы еще не близки к этому этапу. Путин мрачно казал, что если кто-то вздумает вмешиваться в дела Украины извне, он столкнется с последствиями более серьезными, чем когда-либо видели в истории. И он часто повторял мысль, что если на Земле нет России, почему она должна существовать?

В 1939 году Сталин напал на Финляндию, ожидая, что она рухнет за несколько дней. Русская армия получила кровь с носа. Зимняя война шла более 100 дней. Финляндия потеряла часть территории, но осталась независимой. Вероятно, война в Украине закончится так же

История может повториться. В 1939 году Сталин напал на Финляндию, ожидая, что она рухнет в ближайшие дни. Вместо этого она дала отпор, и русская армия получила кровь с носа. Зимняя война продолжалась более 100 дней. Она закончилась тем, что Финляндия потеряла часть территории, но осталась независимой. Есть вероятность, что война в Украине закончится так же.

"Британцы присоединились к защите Украины", Euronews, ЕС

Британские добровольцы, стремящиеся воевать против Путина, направляются в посольство Украины в Лондоне, чтобы записаться на военную службу, несмотря на предупреждения британского правительства, что в этом случае они могут нарушить закон. Это произошло после призыва Украины к оружию для иностранцев, желающих присоединиться к обороне страны.

Среди них, владелец тренажерного зала Леон Доусон, который сказал, что готов отдать жизнь, сражаясь в только что сформированном международном легионе Украины.

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"Похоже, им нужна помощь. Мы молодые, сильные, здоровые мужчины. Можем помочь. Почему бы и нет?", - сказал он.

Помимо молодых, 60-летний Брайан Гроув среди тех, кто хочет поехать в Украину. Бывший армеец говорит, что "готов вылететь хоть завтра", если ему разрешат.

Автор: Getty Images Последствия российской атаки на Житомир, 2 марта

До сих пор неясно, будет ли по закону разрешено иностранным гражданам представлять ВСУ в конфликте. Предупреждения министра обороны Бена Уоллеса не вступать в боевые действия, предполагают, что есть лучшие способы помочь Украине, включая помощь беженцам или пожертвование в посольство Украины. Но в то время как Уоллес сопротивлялась, глава МИД Лиз Трасс заявила, что "не будет возражать против" поездки британских граждан в Украину для борьбы с российским вторжением.

Для тех, кто решил приехать и помочь в борьбе с российскими военными, Украина отменила визовые требования

Для тех, кто решил приехать и помочь в борьбе с российскими военными, Украина отменила визовые требования. Указом президент Владимир Зеленский ввел "временный безвизовый режим" для иностранцев, желающих помочь обороне страны, который вступил в силу немедленно. Гражданам США и ЕС ранее требовались визы для туристических визитов на срок более 90 дней в течение шестимесячного периода.

На шестой день российского вторжения в Украину боевые действия усиливаются по всей стране, а жертвы среди гражданских становятся все более и более частыми. 27-километровая колонна российской бронетехники медленно приближалась к Киеву, а в Харькове продолжались обстрелы жилых домов. Несмотря на растущую опасность, Доусон считает, что поступит верно, вступая в ряды ВСУ.

"Бомбардировки городов Украины усиливаются. Россия отвечает на сопротивление авиаударами", The Guardian, Великобритания

Осажденные города Украины подверглись более сильным бомбардировкам после того, как российские командиры, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев.

Столкнувшись с украинскими войсками и гражданами, РФ не удалось захватить ни одного большого города с тех пор, как почти неделю назад началось полномасштабное вторжение. Западные аналитики говорят, что Россия прибегала к бомбардировке населенных пунктов перед тем, как войти в них. Стратегия Москвы в Чечне и Сирии заключалась в использовании артиллерийских и воздушных бомбардировок для уничтожения городов и подавления решимости оборонявшейся стороны.

Автор: Getty Images Последствия российской атаки на Харьков, 2 марта

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Кремль готовится отключить большую часть Украины от интернета и коммуникаций, чтобы сломить сопротивление.

В очень эмоциональном обращении к Европарламенту во вторник президент Зеленский заявил, что в понедельник погибли, по меньшей мере, 16 детей, и высмеял заявление России, что она преследует только военные цели.

Автор: Getty Images Последствия российской атаки на Харьков, 2 марта

"Где эти дети, на каких военных заводах работают? В каких танках ездят, что по ним запускают крылатые ракеты?", - сказал он.

По данным ООН, за время вторжения погибли не менее 136 мирных жителей, но реальное число, вероятно, намного больше.

Автор: Getty Images Украинцы в Киеве прячутся в метро

Стремление России заставить Украину капитулировать совпадает со вторым раундом переговоров между российскими и украинскими официальными лицами, запланированным на среду. Первый тур, проведенный на границе с Беларусью, не дал никаких результатов.

США договорились с партнерами о заморозке и конфискации активов ключевых российских элит

Украина призвала НАТО ввести бесполетную зону над страной. Вашингтон отклонил просьбу, опасаясь прямого конфликта между двумя крупнейшими ядерными державами. Вместо этого США, Германия, Швеция и другие страны направили оружие в Киев, а министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты договорились с партнерами о созыве оперативной группы "для замораживания и конфискации активов ключевых российских элит".

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"Этот шаг нанесет финансовые потери влиятельным лицам в окружении Путина и даст понять, что никто не находится за пределами нашей коллективной досягаемости", - заявила Йеллен после разговора с представителями стран "Большой семерки".

МВФ и Всемирный банк пообещали пакет поддержки Украине на $3 млрд.

"Лидеры НАТО отказываются от бесполетной зоны над Украиной, несмотря на призыв Зеленского", Globe and Mail, Канада

Страны НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны над Украиной, подтвердил премьер Великобритании Борис Джонсон, несмотря на просьбу президента Зеленского, который заявил, что это уменьшит число жертв. Эта новость появилась после сообщений, что Россия без разбора бомбит гражданские объекты в Украине.

"Когда дело доходит до бесполетной зоны над Украиной, мы должны принять, что это означает сбивать российские самолеты. Это очень важный шаг, которого нет в повестке дня ни одной страны НАТО", - сказал Джонсон.

Для прямого взаимодействия с российскими военными потребуется, чтобы члены НАТО обратились к парламентам и народам, чтобы получить согласие на такой шаг

Он предположил, что такой шаг будет противоречить роли НАТО как оборонительного союза. Джонсон добавил, что для прямого взаимодействия с российскими военными потребуется, чтобы члены НАТО обратились к своим парламентам и народам, чтобы получить согласие на такой шаг.

На видео, записанном в понедельник, Зеленский сказал, что "необходимо рассмотреть вопрос о полном закрытии неба для российских ракет, самолетов и вертолетов". В последующем выступлении перед Европарламентом во вторник он призвал политиков "доказать, что вы с нами".

Автор: Скриншот Charlie Hebdo Карикатура во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo относительно угроз Путина о применении ядерного оружия. Подпись «На дороге к ХХІ веку»

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

"НАТО - оборонительный союз, и создание бесполетной зоны было бы серьезной эскалацией со стороны Альянса, и сейчас это не обсуждается", - сказала она.

Автор: Getty Images Последствия российской атаки на Житомир, 2 марта

"Путин - лидер страны, обладающей ядерным оружием. Он выдвигает ядерные угрозы в этой войне. Мы должны быть очень осторожны. Прямое военное вмешательство может привести к эскалации", - сказала директор Центра международной и оборонной политики Стефани фон Хлатки.

Она добавила, что призыв Зеленского к более прямому вмешательству может подтолкнуть страны НАТО к усилению поддержки Украины в других областях. Эта поддержка и так уже резко возросла за последнюю неделю.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что Путин проиграл первый этап войны – блицкриг. Перешел ко второму – стереть не сдавшиеся украинские города с лица земли, как Грозный, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. Запад отвечает скоординированными санкциями и военной помощью Украине, но этого недостаточно. Украинцы дают отпор российскому вторжению и готовы бороться до конца, до победы.





