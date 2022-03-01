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вторник, 01 марта 2022 15:04

Спецтема: Напад Росії на Україну

Путин хочет истреблять украинские города, как Грозный, будет более жестокий – что пишет о нас мировая пресса
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Сожженная российская военная техника в Харькове /
Фото: Getty Images
Расстрелянное ракетами здания харьковской ОГА. Российская армия проводит ковровые бомбардировки второго по величине города Украины идя на военные преступления
Расстрелянное ракетами здания харьковской ОГА. Российская армия проводит ковровые бомбардировки второго по величине города Украины идя на военные преступления
Российский солдат в разрушенной чеченской столице Грозном в 1995 году
Украинские солдаты с выведенным из строя российским бронетранспортером в пятницу, второй день войны, возле второго по величине города Украины, Харькова

Владимир Путин проиграл первый этап войны – блицкриг. Перешел ко второму – истреблению украинских городов, которые не сдаются с лица земли, как Грозный, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. Запад отвечает скоординированными санкциями и военной помощью Украине, но этого недостаточно. Украинцы дают отпор российскому вторжению и готовы бороться до конца, до победы. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Ракетные обстрелы мирных жителей Харькова переводят войну в новую фазу", The Economist, Великобритания

Через несколько часов после изгнания оккупантов из Харькова они возобновили штурм. Любой, кто думал, что рассуждения Путина об украинцах и русских как одном народе означают, что его люди не будут убивать украинских мирных жителей, был разочарован. Рано утром 28 февраля ракеты "Град" обрушились на второй по величине город Украины, в результате чего погибли, по меньшей мере, девять мирных жителей и десятки получили ранения.

Боевой дух солдат на защите Киева и других городов зашкаливает

Если цель Путина - вызвать панику и деморализовать врага в то время, когда начались переговоры о прекращении огня в Беларуси, ему этого не удалось. Боевой дух солдат на защите Киева и других городов зашкаливает. Огромным вооруженным силам России еще предстоит завоевать хотя б один крупный районный центр. Потому что украинцы яростно защищали свою родину.

Соцсети и дешевый мобильный интернет генерируют поток мгновенной информации как никогда раньше. Украинцы постоянно делятся видео последних новостей, ужасов и маленьких побед, поднимающих боевой дух. Недавние вирусные видеохиты включали в себя видео о группах, останавливающих российские колонны баррикадами, о фермере, буксирующем российский бронеавтомобиль на своем тракторе, и об одиноком человеке, останавливающем российский танк. В ныне оккупированном маленьком городке Бердянск на видео видно, как большая толпа кричит российским солдатам "Иди домой!". Другие поют гимн.

Автор: Getty Images
  Автомобиль, уничтоженный обстрелом в понедельник в Киеве. Попытки России быстро захватить столицу были основаны на ужасно ошибочных предположениях об Украине
Автомобиль, уничтоженный обстрелом в понедельник в Киеве. Попытки России быстро захватить столицу были основаны на ужасно ошибочных предположениях об Украине

Столица знает, что может столкнуться с новой волной атак. Продолжает к ним готовиться. Стоя по стойке "смирно" так, что любой сержант заплакал бы, новобранцы территориальной обороны выстроились 28 февраля перед тем, как отправиться на блокпост, охраняющий перекресток на районе Киева Оболонь, на севере города. Они предназначены для выполнения обязанностей за линией фронта, высвобождая солдат, чтобы сражаться.

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Когда автобус сил территориальной обороны мчался на север Киева, стало ясно, как столица готовится к атаке. На обочине дороги группы вооруженных людей. Контрольно-пропускные пункты либо уже установлены на основных дорогах, либо строятся. На стратегическом перекрестке на Оболони вырыты траншеи, а краны суют бетонные блоки и большие стальные "ёжики" против танков. Внутри того, что неделю назад было поликлиникой, мужчины носят постель и припасы. 28 февраля охранная компания предложила $1000 тому, кто докажет, что они подбили танк.

Людей мотивирует ощущение, что на карту поставлено их выживание, говорит художник Василий Бондаренко.

Это будет либо конец Путина, либо Украины

"У нас нет выбора. У нас нет менталитета русских, и мы не можем допустить, чтобы над нами стал диктатор. Если мы не будем сопротивляться, то навсегда останемся с арестами, репрессиями, тюрьмами. Это будет либо конец Путина, либо Украины", - говорит он.

Цена войны для гражданского населения - очевидная. Напротив КПВВ "Оболонь" двухчасовая очередь у небольшого магазина за хлебом, одного из немногих, которые до сих пор работают. Люди пришли туда, потому что, хотя некоторые супермаркеты открыты, очереди там длиннее и нет хлеба.

Автор: NYT
  Украинские добровольцы в понедельник на базе в Киеве, где их спешно тренируют
Украинские добровольцы в понедельник на базе в Киеве, где их спешно тренируют

Тем временем, в центре Киева настроения среди не взявших в руки оружия более мрачное.

"Мы будем следующими после Харькова", - кажет плача Галя, официантка в одной из немногих кофеен, открывших двери после 36-часового сурового комендантского часа.

Киев стал городом слез. Ее брат участвовал в ожесточенных танковых боях в Буче, на северо-западе столицы, и прятался в подвале с двумя детьми. Но украинцы не хотят и не могут сдаться. Слишком много парней отдали жизни.

"После неудачного старта российские войска нанесли более сильный удар по Украине", The New York Times, США

Когда Россия начала вторжение в Украину с участием почти 200 тыс. военных, многие наблюдатели и сам Путин ожидали, что силы быстро выполнят задачи и боевые действия быстро закончатся. Вместо этого, после пяти дней войны, видны просчеты России – они не учли, насколько упорно украинцы будут сражаться.

Ни один крупный город не взят после того, как первоначальный натиск русских на Киев застопорился. В то время как Россия сдерживала свои удары, Украина собирала и вооружала мирных жителей, чтобы покрыть больше территории, а ее военные атаковали российские конвои и линии снабжения, оставив видеосвидетельства сожженных российских машин и погибших солдат.

Но в понедельник война быстро поменялась. В итоге она будет зависеть от того, насколько далеко Россия готова зайти, чтобы подчинить себе Украину. Послужной список РФ в гражданской войне в Сирии и усилия по подавлению Чечни позволяют предположить, что впереди все более жестокая кампания.

Признаки этого появились в понедельник во втором по величине городе, Харькове - Россия ускорила обстрелы жилых районов, есть тяжелые жертвы среди гражданского населения. Возможно, применялись кассетные боеприпасы, которые запрещены во многих странах, но не в России.

Россия отдает предпочтения тяжелой артиллерии, ракетам и бомбам, чтобы напугать мирных жителей и заставить убежать, убивая защитников и разрушая инфраструктуру, прежде чем наступать на земле

Российская военная доктрина, направленная на захват городов, одновременно мрачно практична и смертоносна. Она отдает предпочтение тяжелой артиллерии, ракетам и бомбам, чтобы напугать мирных жителей и заставить их убежать, убивая защитников и разрушая инфраструктуру и коммуникации, прежде чем наступать на земле.

По словам высокого представителя Пентагона, российские силы, которые идут к Киеву, дальше сталкиваться с "творческим и эффективным" сопротивлением. Но российское наступление идет только пятый день, и их командиры извлекут уроки из неудач и приспособятся. Официальные лица США опасаются, что Россия теперь может усилить ракетные и воздушные бомбардировки городов с большими жертвами среди гражданского населения.

Автор: Getty Images
  Сожженная российская военная техника в Харькове /
Сожженная российская военная техника в Харькове /

Эксперты говорят, что Путин просчитался, полагая, что быстрый удар по Киеву может привести к свержению Владимира Зеленского и украинцы останутся равнодушными. Это объясняет, почему Москва в первой фазе пыталась ограничить потери среди гражданских. Но украинцы удивили русских защитой и ранняя попытка захватить киевский аэропорт передовой группой, потерпела неудачу.

"Теперь у нас раздраженный Кремль, и мы еще не видели, что готовит Россия. Мир начинает наблюдать второй этап, когда вступает в бой тяжелая артиллерия и наземные войска, как они это делают в Харькове и Мариуполе. Можем увидеть последующее вторжение с более опытными войсками, с меньшим количеством систем точного наведения, большим количеством ковровых бомбардировок и большим количеством жертв", - говорит Матье Булег, эксперт по военным действиям России в Chatham House.

Автор: NYT
  Украинские солдаты с выведенным из строя российским бронетранспортером в пятницу, второй день войны, возле второго по величине города Украины, Харькова
Украинские солдаты с выведенным из строя российским бронетранспортером в пятницу, второй день войны, возле второго по величине города Украины, Харькова

"В стремлении быстро захватить Киев, основываясь на ошибочных предположениях об Украине, русские не ввели в бой большую часть боевой мощи и получили кровь из носа в первые дни войны. Однако мы находимся в начале войны. Большая часть эйфории и оптимизма по поводу первых 96 часов, противоречит ситуации на местах и реальности, что худшее может быть впереди", - говорит военный эксперт Майкл Кофман.

Российские силы будут пробовать расширять территории возле Донецка и Луганска, захват сухопутного моста в Крым, пытаясь окружить главную украинскую армию восточнее Днепра, окружить Мариуполь и взять Харьков. Это окружение отрезало бы большую часть украинских сил от Киева и пополнения запасов. Российские войска также продвигаются к Киеву

Аналитики говорят, что российские силы будут работать над расширением территории контроля возле пророссийских анклавов Донецка и Луганска и захватом сухопутного моста в Крым, одновременно пытаясь окружить главную украинскую армию восточнее Днепра, окружить Мариуполь и взять Харьков. Это окружение отрезало бы большую часть украинских сил от Киева и от легкого пополнения запасов, ограничивая устойчивость организованного сопротивления. Российские войска также неуклонно продвигаются к Киеву с трех направлений, пытаясь его окружить.

Автор: The Wall Street Journal
  Карта захваченных россиянами украинских территорий и места обстрелов
Карта захваченных россиянами украинских территорий и места обстрелов

В то время как у российских сил были проблемы со снабжением и материально-техническим обеспечением, в некоторых случаях транспортные средства останавливались без топлива в первые дни вторжения. Но боеприпасы в украинской армии начнут заканчиваться через неделю, предполагают эксперты, а еще раньше - ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Автор: Reuters
  Внутри уничтоженного российского вездехода в Харькове в понедельник
Внутри уничтоженного российского вездехода в Харькове в понедельник

Страны НАТО и ЕС отправляют боеприпасы и ракеты Stinger и Javelin в западную Украину из Польши через все еще открытую границу. ЕС даже впервые обещает возместить государствам-членам до 450 млн евро на закупку и поставку в Украину оружия и снаряжения, таких как бронежилеты и каски. Но если русские отрежут города, будет трудно доставить эти припасы украинским защитникам. Российские вертолеты начинают выполнять перехватные полеты вблизи польской границы, и, скорее всего, из Беларуси перебросят больше войск, чтобы перекрыть пути снабжения из Польши, особенно если войска Беларуси вступят в войну.

Автор: AP
  Российский солдат в разрушенной чеченской столице Грозном в 1995 году
Российский солдат в разрушенной чеченской столице Грозном в 1995 году

Две войны в Чечне были особенно жестокими, и разрушили столицу Грозный. Многие тысячи погибли, прежде чем Россия восстановила контроль и поставила во главе региона прокремлевского чеченца. До сих пор Россию сдерживало в Украине, что они не могут превратить Киев в Грозный и рассчитывать, что будут управлять страной. Но теперь видим, как Кремль одобряет демонстрационные акты крайнего насилия, начиная с Харькова, где ведет жестокие обстрелы жилых районов. Также участились обстрелы Киева и Чернигова. Так не умиротворяют население, а создают почву для мятежа. Эта стратегия также ставит вопрос о моральном духе российских солдат и общественности.

Автор: Getty Images
  Расстрелянное ракетами здания харьковской ОГА. Российская армия проводит ковровые бомбардировки второго по величине города Украины идя на военные преступления
Расстрелянное ракетами здания харьковской ОГА. Российская армия проводит ковровые бомбардировки второго по величине города Украины идя на военные преступления

"Многое зависит от того, насколько жестокими готовы быть русские. Они не могут подвергнуть цензуре все, поэтому жестокое обращение с украинцами, с которыми многие россияне чувствуют связь, может быть политически неуспешным для Путина", - говори директор по внешней политике Центра европейских реформ Ян Бонд.

По мнению экспертов, дома Путин находится во все более сложном положении

Путину предстоит еще один бросок костей в военной кампании. Если потерпит неудачу на второй неделе так же, как на первой, будет вынужден найти какой-то выход из войны

"Ему предстоит еще один бросок костей в военной кампании. Если он потерпит неудачу на второй неделе так же сильно, как на первой, он будет вынужден найти какой-то выход из войны", - говорит заместитель директора исследовательской группы Королевского института объединенных вооружений в Великобритании Малкольм Чалмерс.

Просчет первых дней усилен воздействием неожиданно жестких и скоординированных западных санкций, которые привели к невиданной девальвации рубля и обещают дальнейшие экономические потрясения для россиян. Уже прозвучало несколько известных русских голосов, критикующих войну, и несколько демонстраций в российских городах. Репрессии против них не защитят реальность от войны для большинства россиян.

Автор: NYT
  Рубль рекордно упал по отношению к доллару в Москве в понедельник
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Генерал армии в отставке и главнокомандующий союзными войсками в Европе Кертис Скапарротти сказал, что украинские солдаты "не сдадутся".

"Украинцам нужно выжить и перейти к повстанческому движению. Это сложно. Русские должны закрепить завоевания и контролировать большую страну с враждебным населением. Следующие несколько дней покажут, как это может пойти. Если станет трудно, русские станут жестокими", - говорит он.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что Путин начал угрожать миру ядерной войной из-за провала блицкрига в Украине, военной помощи Запада и жестких санкций против Москвы. Итальянская la Repubblica пишет, что глава российского МИД Сергей Лавров может уйти с поста. А британская The Times, что в Киев отправили около 400 боевиков "Группы Вагнера", чтобы убить президента Зеленского и руководство страны.

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