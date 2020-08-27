Путин приплел к делу вагнеровцев американские спецслужбы

Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси вагнеровцами - совместная акция украинских и американских спецслужб. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси вагнеровцами - совместная акция украинских и американских спецслужб.

Вагнеровцев якобы обманом использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси и представить в качестве возможной ударной силы для расшатывания ситуации в ходе предвыборной кампании, считает Путин, передает российский "Интерфакс".

"Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают этого теперь", - утверждает Путин.

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Беларусь передала России 32 задержанных вагнеровца. Запрос Украины на их экстрадицию проигнорировали. Группу задержали ночью под Минском 29 июля. Позже выяснилось, что среди задержанных много террористов ЛДНР, внесенных в базу военных преступников на сайте "Миротворец".