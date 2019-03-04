Путин приостановил договор с США о ликвидации ракет

Указ вступает в силу с момента опубликования и будет действовать, пока РФ не решит, что США устранили допущенные нарушения договора Фото: bigmir)net

Указ вступает в силу с момента опубликования и будет действовать, пока РФ не решит, что США устранили допущенные нарушения договора.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, пишет bigmir.net.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Договор от 8 декабря 1987 года прекращен "до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия", - говорится в тексте указа.

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Путин также поручил МИД РФ направить государствам-участникам договора сообщение о приостановлении его исполнения. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Предупреждения и очередные угрозы от главы Кремля Владимира Путина о последствиях для США после расторжения ракетного договора - пустые слова. Так госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал высказывания российского президента во время его послания к Федеральному собранию громкими заявлениями, информирует CNN.