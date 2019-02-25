Путин начал свое генеральное наступление

МЕДВЕДЧУК ХОЧЕТ СТРОИТЬ ИЗ УКРАИНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

Я хотел бы услышать ответ на очень простой вопрос: а зачем это ему? Зачем Виктору Медведчуку появляться на форуме "оппозиционной платформы - За жизнь" и прибегать к громким и противоречивым заявлениям? 29 января Медведчук выступил за целесообразность не более и не менее, а изменения конституционного строя Украины. Потребовал: ликвидировать унитарное административно-территориальное устройство и фактически перейти к федерации. А начаться все должно из создания "автономного региона Донбасс".

29 января Медведчук выступил за изменение конституционного строя Украины. Потребовал ликвидировать унитарное административно-территориальное устройство и фактически перейти к федерации

Да, я знаю все политические комментаторы уже отстрелялись на эту тему. Медведчука дружно подвергли осуждению. А самые быстрые народные депутаты уже успели сбегать в Генеральную прокуратуру, требуя "расследования антиконституционных заявлений". И тем более, такое расследование уже началось пятого февраля. Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил лингвистическую экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в заявлении, несмотря на его "псевдозаконную форму", "информационная поддержка террористической деятельности".

Должен огорчить господина генпрокурора: не существует "псевдозаконных форм". Право по своей сути всегда является формальным и другим быть не может. Если способ действия (в том числе высказывания) или бездействия соответствует формальным критериям, предусмотренным правовыми нормами, то он и является законным.

С правовой точки зрения, заявление Юрия Луценко - это еще одна интересная страница в антологии его некомпетентности. Очень сомневаюсь, что дело, возбужденное генеральным прокурором, дойдет до суда. Но и жалею, что судебного разбирательства, наверное, не будет. Потому что наблюдать за тем, как адвокаты Виктора Медведчука распят процессуального прокурора - было бы исключительной утешением.

Жалею, что судебного разбирательства не будет. Потому что наблюдать за тем, как адвокаты Медведчука распят процессуального прокурора - было бы исключительной утешением

С политической же точки зрения, заявление Юрия Луценко - это еще один знак вопроса, но уже в обращении к президенту: почему критерием назначения на государственные должности является анекдотический принцип: "да, осел, но мой осел"? И почему на конец пятого года вашего президентства, господин Порошенко, один из сатрапов, руками которого убивали Василия Стуса и других диссидентов, неприкосновенное лицо?

Я понимаю, что последнее предложение довольно скользкое. За подобные высказывания адвокаты Виктора Медведчука уже заставили отвечать в суде народных депутатов Анну Гопко и Сергея Лещенко. Упомянутые парламентарии добросовестно посещают судебные заседания, требуют открытия архивов, которые документально подтвердят сотрудничество Виктора Медведчука и спецслужб СССР, и мечут филиппики в адрес и истца, и президента Украины.

Причем здесь президент? А при том, что иск направлен против Сергея Лещенко, напрямую касается отношений между Петром Порошенко и Виктором Медведчуком. Последний опровергает любые контакты с Банковой. А Сергей Лещенко апеллирует к тому, что видит всякий, у кого глаза есть: Виктор Медведчук - представитель президента в Минской трехсторонний группе, он регулярно посещает Администрацию президента, его бизнес в Украине и России переживает расцвет. И все это имеет весьма скверный запах, несмотря на то, что Виктор Медведчук - откровенный и последовательный проводник политики Кремля в деле оккупации Украины.

Однако адвокаты Виктора Медведчука полны оптимизма. Они уже выиграли подобный иск против Владимира Арьева. Поэтому, почему бы им снова не надеяться на успех? Тем более, что их метод укрощения строптивых народных депутатов неизменный, и имя этого метода - судья Алексей Соколов, пожизненно назначенный на эту должность Петром Порошенко. Слава украинскому суду, бесстрастному и объективном!

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК Путин уже вводил в бой Медведчука в 2002 году. Через администрацию президента Кучмы он продвигал на роль "преемника" Виктора Януковича, напоминает политолог Валентин Бушанский

Зачем это Виктору Медведчуку? И речь, конечно, не о судебных исках и не о скелетах с печатями КГБ, скрытых в его шкафу. Речь о другом: зачем ему вся эта публичность?

Виктор Медведчук всегда был серым кардиналом. Делал свои дела, оставаясь в тени. Другие светили фейсами перед телекамерами. Другие собирали публичный негатив. А он всегда избегал огласки. И вот теперь мы видим Медведчука на трибуне партийного съезда и слышим слова, которые не вызывают ничего, кроме возмущения. Почему с программой федерализации не выступил Юрий Бойко, ведь это его ключевой предвыборный тезис? Или Вадим Рабинович? Можно было предоставить слово и менее одиозным личностям. Скажем, Владимиру Кацман, который входит в политсовет "оппозиционной платформы".

Стратегический резерв вводится в бой в решающий момент. И если в дело вступает Медведчук, то это и есть решающий момент для Путина

Дело, очевидно, в том, что стратегический резерв вводится в бой в решающий момент. И если в дело вступает Медведчук, то это и есть решающий момент: Владимир Путин начал свой генеральное наступление на Украину.

Надо сказать, что Путин, продолжая военную метафору, уже вводил в бой Медведчука. Было это в 2002 году, после акции "Украина без Кучмы". Смерть Георгия Гонгадзе. Кассетный скандал. Александр Мороз и Юлия Тимошенко оказываются в статусе лидеров протеста. А майор Мельниченко, который якобы и совершил записи разговоров президента, оказывается в Москве. И как тут не процитировать современный мем: "Случайность? Не думаю".

Именно после акции, когда власть Леонида Кучмы держалась на волоске, когда никто в стране не верил в его невиновность и никто из западных политиков не желал иметь дело с президентом Украины, офис на Банковой возглавил Виктор Медведчук. С международной изоляции Леонид Кучма так и не вышел. А вот итогом его президентства стало продвижение на роль "преемника" Виктора Януковича.

Кучма получил жизнь и свободу, Путин - кресло для Януковича

В здравом уме, Кучма - плоть от плоти представитель "днепропетровского клана" - никогда не пошел бы на то, чтобы передать власть донецкому рецидивисту. Он был вынужден это сделать, поскольку оказался заложником Путина, в руках которого была акция "Украина без Кучмы". И Виктор Медведчук в этой ситуации выполнял роль надсмотрщика рядом с президентом. Кучма получил жизнь и свободу, Путин - кресло для Януковича. А теперь вспомним осторожную поведение Леонида Кучмы во время оранжевой революции и "оригинальное" решение Верховного Суда о проведении третьего тура выборов. Тогда Леонид Данилович просто саботировал свою предыдущую капитуляции перед Путиным.

И вот, Виктор Медведчук снова на авансцене. Пять лет он был представителем Петра Порошенко на Минских переговорах и представителем Кремля в Киеве.

Если развернуть Минские договоренности, в которых черным по белому прописаны все обязательства Украины, то становится очевидным: текст писался в Москве и является он текстом капитуляции Украины. А представители Украины в Минских переговорах - Леонид Кучма и Виктор Медведчук: над первым до сих пор нависает тень убиенного Гонгадзе, а второй - вообще находится в международном санкционном списке по содействию оккупации Крыма.

Обратим внимание на положение Минских договоренностей (я буду цитировать отдельные положения с указанием их порядкового номера в списке):

1. Немедленное и всеобъемлющее прекращение огня.

4. В первый день после отвода начать диалог о модальности проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов.

11. Проведения конституционной реформы в Украине с вступлением в силу до конца 2015 года новой Конституции, которая предусматривает ключевым элементом децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов).

Что в своем выступлении от 29 января Виктор Медведчук сказал такого, что противоречило бы Минским договоренностям, которые подписаны Петром Порошенко?

Я должен еще раз огорчить господина Юрия Луценко. Государственную измену, содействие терроризму и посягательство на конституционный строй Украины надо искать не только в словах и делах Виктора Медведчука, а также лица, которое назначило его представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске - Петра Порошенко.

Одна из предвыборных фишек Петра Порошенко - децентрализация. Однако, обратите внимание: требование децентрализации четко предусмотрено пунктом 11 Минских договоренностей. Чем щеголяет Порошенко? Тем, что разрушает вертикаль государственного управления в стране, которая в условиях войны требует мобилизации всех ресурсов?

Очевидно, что да. Но есть и чисто дискурсивный нюанс, который тоже стоит "лингвистической экспертизы": сам термин "децентрализация" на когнитивном уровне разрушает представление об унитарной Украине. Ведь обратите внимание: Петр Порошенко никогда не говорит о развитии самоуправления. Он всегда, без каких-либо синонимов, применяет только термин "децентрализация". Но между этими понятиями, которые кажутся тождественными по смыслу, есть колоссальная ассоциативная пропасть. Мировосприятие же, в том числе и политическая картина мира, не в последнюю очередь определяется именно ассоциациями, которые идут по политическим понятиям.

Сам термин "децентрализация" разрушает представление об унитарной Украине. Ведь обратите внимание: Порошенко никогда не говорит о развитии самоуправления

Дело "децентрализации" живет и процветает; закон о "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят еще 16 сентября 2014. Осталась мелочь: "проведение конституционной реформы в Украине", что и предусмотрено пунктом 11 Минских договоренностей. Именно об этом и говорит Виктор Медведчук: новая Конституция, "автономный регион Донбасс" (читайте внимательно Минские договоренности).

Мы часто спрашиваем: а какие достижения Петра Порошенко за пять лет? Он подписал Минские договоренности и приложил все усилия, чтобы их реализовать. Не всё у него получилось, конечно. Есть проблема с проведением выборов на оккупированных Россией территориях. Скажем, Курт Волкер и Федерика Моґерини никак не могут понять, каким образом Украина может провести выборы на территориях, где не действуют никакие органы государственной власти. Но Петр Порошенко старался. И сейчас, в случае победы на выборах, он получает и карт-бланш на следующие пять лет, а значит и возможности выполнить, наконец, все те обещания, которые дал Путину.

Порошенко в случае победы на выборах получает возможности выполнить, наконец, все те обещания, которые дал Путину

Вот данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и обнародованного 14 февраля. Если бы выборы президента проходили в начале февраля, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет 16,4% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 10,8% - за Петра Порошенко, 9,6% - за Юлию Тимошенко.

Есть, конечно, статистическая погрешность, поэтому говорить однозначно, кто занимает почетное второе место - Петр Порошенко или Юлия Тимошенко - некорректно. Но, это ошибка, с точки зрения математики. С точки зрения же политологии, никаких ошибок нет. Петр Порошенко направляется к победе.

Петр Порошенко обещает Украине "мир на выгодных условиях". Но достичь этого "мира" он может только одним способом - продолжив реализацию Минских договоренностей.

Виктор Медведчук никогда не был заподозрен в наивности. Он не надеется на победу Юрия Бойко. Его устроит победа любого из рейтинга общественных симпатий. Потому что каждый из них на страх и совесть будет реализовывать каждое слово, сказанное им 29 января. Тогда Виктор Медведчук произнес не речь, а директиву. Время подковерной дипломатии кончилось, предупредил от его имени Владимир Путин, время действовать и вот план.

Виктор Медведчук формирует дискурс. Он форматирует сознание украинцев. Он заставляет нас привыкнуть к необходимости принять условия капитуляции; побуждает нас к повиновению. Ему уже не надо оставаться в тени. Виктор Медведчук видит себя пророком и строителям "Украины - федерального округа Российской Федерации".