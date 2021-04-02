Путин позвонил Лукашенко, когда Зеленский говорил с Байденом

Путин и Лукашенко говорили об эпидемии и пропаганде. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с самопровозглашённым белорусским лидером Александром Лукашенко.

Обсуждали внешние угрозы "с западного направления" и о взаимодействии в сфере пропаганды, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Говорили около 30 мин.

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"Одна из главных тем: эпидситуация. Акцент на вакцинацию населения и производство вакцин. Отдельно обсудили ситуацию вокруг Беларуси и внешние угрозы, которые достаточно конкретно в последнее время звучат с западного направления. В частности со стороны Польши и США. Говорили даже о взаимодействии центральных СМИ и инфобезопасности", - говорится в сообщении.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине. О разговоре с Байденом Зеленский написал в Twitter.