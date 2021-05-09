Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве

В Москве прошел парад ко Дню победы.

В праздничной речи президент РФ Владимир Путин напомнил о "недобитых во время войны карателях и их последователях, которые пытаются переписать историю". В центре Европы в прошлом веке "наглел чудовищный зверь", но и сейчас радикалы пытаются взять на вооружение идеологию нацистов, цитирует Путина "РБК".

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно", — заявил президент РФ.

В параде приняли участие 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошли парадные расчёты и военная техника. Состоялась и воздушная часть парада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль составил список "недружественных" стран

Автор: ТАСС Владимир Путин наблюдает за парадом на Красной площади в компании президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Москва, РФ, 9 мая 2021

На нем присутствовал один зарубежный гость - президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

На параде в Москве присутствовали ветераны. Масок для предохранения от коронавирусной инфекции практически никто не надел, сообщает "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну

В обращении по случаю Дня победы президент Украины Владимир Зеленский заверил: "В Украине не забудут и не устанут каждый год вспоминать сами и напоминать другим, что 30 апреля 1945-го флаг победы над Рейхстагом устанавливал украинец Алексей Берест, и выходец из семьи украинских лемков Майкл Стренк устанавливал флаг США над Иводзимой, что 2 сентября 1945 года акт о безоговорочной капитуляции Японии на линкоре Миссури принимал украинец, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. В Украине не забудут также еще сотни тысяч имен украинцев, которые вписаны в историю Второй мировой войны и победы над нацизмом".