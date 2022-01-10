Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса

США, страны ЕС и НАТО в течение недели будут обсуждать с россиянами наращивание войск России вокруг границ Украины и ультиматум Москвы по поводу неприятия в Альянс новых членов. Что об этом писали в мировых СМИ 4-10 января.

"Может ли Запад остановить вторжение России в Украину?", The New York Times, США

США, союзники по НАТО и Россия встретятся на этой неделе в вихре дипломатии, чтобы предотвратить крупнейшую военную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны. Это напоминает сцены Холодной войны.

Непредсказуемый президент России собрал тысячи солдат возле границ Украины. Есть угроза вторжения. Это потенциальное нападение грозит дестабилизировать и так не слишком стабильный постсоветский регион. Оно также будет иметь серьезные последствия для безопасности в Европе.

Автор: Reuters Сателлитное фото российских войск в Ельне, у украинской границы, сделано 9 ноября

США обнародовали разведданные, что у России есть военный план, предусматривающий военное вторжение 175 тыс. солдат, которые украинская армия, несмотря на предоставленное Америкой военное оборудование и учения, не сможет остановить.

Россия составила перечень требований. Путин хочет перекроить границы Европы, создав широкую зону безопасности вокруг себя и силой затянуть Украину в орбиту Москвы.

Путин говорит, что введение новых санкций может привести к "полному разрыву" отношений с Вашингтоном.

В случае российского вторжения, Штаты и союзники угрожают ввести санкции, которые будут больше тех, что ввели за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Путин говорит, что введение новых санкций может привести к полному разрыву отношений с Вашингтоном.

Напряжение между Украиной и Россией кипит с 2014 года. Тогда украинцы свергли пророссийского президента, а российские войска захватили украинскую территорию, аннексировав Крым и разжигая восстание на Донбассе. В 2015 году стороны достигли хрупкого перемирия. Однако эта жесткая война унесла жизни более 13 тыс. солдат и гражданских.

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69-летний Путин считает, что Украина культурно и исторически – часть России. Он подходит к завершению политической карьеры и настроен исправить то, что давно считает величайшей катастрофой ХХ века – распад СССР. Часть его цели – восстановить то, что считает законным местом России среди крупных государств вместе с США и Китаем. Глава Кремля изображает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу его стране, и настаивает, что военное наращивание сил Москвы - реакция на усиление связей Киева с Альянсом. Он хочет повернуть часы на 30 лет назад, перед распадом СССР.

Путин стремится активизировать националистическую поддержку дома на фоне пандемии и упадка экономики России. Последний гамбит может иметь плохие последствия. НАТО может наоборот усилить военное присутствие в странах-членах, граничащих с Россией. А вторжение в Украину приведет к санкциям, которые снизят поддержку Путина в России.

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В Украине агрессивная позиция Москвы разжигает националистические страсти, а гражданское ополчение готовится к затяжной партизанской борьбе в случае российской оккупации. Если цель Путина – восстановление сферы влияния России, то вторжение в Украину еще больше дестабилизирует постсоветский регион.

Вашингтон может ввести санкции, которые лишат россиян их любимых телефонов, ноутбуков и других гаджетов нового поколения, а военных – современного оборудования.

Президент США Джо Байден заявил, что усилит военное присутствие Америки в граничащих с Россией странах НАТО в случае вторжения. И пообещал "экономические последствия, которых Путин никогда не видел". Вашингтон может ввести санкции, которые избавят россиян от их любимых телефонов, ноутбуков и других гаджетов нового поколения, а военных - от современного оборудования. Существует тоже вариант отрезки России от SWIFT, хотя это маловероятно.

Углубление конфликта проверит решительность Байдена. США хотят восстановить доверие к своему мировому лидерству. Америка в прошлом году несколько потеряла ее, когда бессвязно вывела войска из Афганистана. Как поведут себя Штаты, повлияет на их подорванные связи с союзниками по НАТО. Ухудшение отношений в Альянсе – наследие Трампа, который в начале правления отказался поддержать базовый принцип НАТО о взаимной защите.

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Реакция НАТО на попытки России развалить Альянс также поможет сформировать его геополитический вес в последующие годы.

На чаше весов Европы вопрос, сможет ли она позволить Путину разрушить структуру безопасности, которая помогла поддерживать мир на континенте после Второй мировой войны. Конфликт обнажил слабость ЕС и его неспособность действовать как единая внешнеполитическая сила в международных отношениях. Евросоюзу не хватает места за столом большинства переговоров, касающихся европейской безопасности. Он же стремится быть более вовлеченным в них.

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Европа имеет важные торговые связи с Россией, и потеряет гораздо больше, чем США, от санкций, введенных после нового возможного российского вторжения. Она тоже зависит от поставок российского газа. Эту слабость Путин использовал в прошлых спорах.

"США предлагают Путину выбирать – конфронтация или диалог по Украине", The Guardian, Великобритания

Высокие дипломаты и военные из США и России провели рабочий обед в Женеве в воскресенье, 9 января. Они должны обсудить требования Москвы, изложенные Кремлем в прошлом месяце в двух проектах договоров. Один из США и один из НАТО. Большинство требований неприемлемо для Америки и Альянса. Главное – обещание, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Глава делегации США, заместитель госсекретаря Венди Шерман, "указала на приверженность Штатов принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций избирать собственные союзы".

Автор: Reuters Встреча представителей России и США в Женеве

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Россия собрала 100 тыс. военных возле границ Украины, и такое же количество готово к мобилизации в кратчайшие сроки.

"Перед нами два пути. Путь диалога и дипломатии, чтобы попытаться решить некоторые из разногласий и избежать конфронтации. И путь конфронтации и больших последствий для России, если она возобновит агрессию против Украины. Собираемся проверить наши предположения, какой путь выберет Путин", – сказал Блинкен.

Автор: Reuters Глава американской дипломатии Энтони Блинкен говорит, что на этой неделе станет ясно, решил ли Путин нападать на Украину, стремится ли о чем-нибудь договориться

Администрация Байдена настаивает, что право суверенных государств подавать заявки на членство в НАТО не подлежит обсуждению. Там также подчеркнули, что США не заберут своих войск из Европы. Однако говорят, что Америка может обсудить другие гарантии безопасности – взаимные ограничения на размещение ракет и военные учения на континенте.

Мало кто из дипломатов ожидает разрешения кризиса на этой неделе, и наоборот возможен полный крах переговоров. Вскоре должно стать очевидным, заинтересована ли Россия в переговорах, или рассчитывает, чтобы ее требования откинули, создав повод для войны, и решение Путин уже принял

Мало кто из дипломатов ожидает скорого разрешения кризиса на этой неделе, и наоборот возможен полный крах переговоров. Вскоре должно стать очевидным, заинтересована ли Россия в переговорах, или рассчитывает ли, чтобы ее требования откинули, создав повод для войны, и решение Путин уже принял.

"Снижайте ожидания, затем снижайте еще больше. Следите за требованиями России. Если будет настаивать, чтобы НАТО больше никогда не расширялось, будем знать, что Москва готовится к войне против Украины, потому что это красная линия для Запада", - говорит заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг.

Россия приставила пистолет к виску Украины – 100 тыс. солдат возле границы – Блинкен

"Не думаю, что увидим прорывы на следующей неделе. Собираемся выслушать российские опасения. Они выслушают наши. Посмотрим, есть ли основания для прогресса. Трудно представить их, когда Россия приставила пистолет к виску Украины – 100 тыс. солдат возле границ. Если увидим деэскалацию, это будет среда, в которой могли бы добиться прогресса", - сказал Блинкен.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предупредил российского коллегу генерала Валерия Герасимова, что вторжение столкнется с длительным повстанческим движением украинцев, которое поддержат передовым оружием США.

Аналитики говорят, что остается открытой возможность компромисса, при которой теоретическая возможность членства остается одновременно с заявлением, что Украине следует преодолеть много препятствий, и поэтому в ближайшем будущем она не вступит в Альянс.

Администрация Байдена и генсек НАТО Йенс Столтенберг исключили возможность выполнения требований России по недопущению членства Украины в НАТО. Однако аналитики говорят, что остается открытой возможность компромисса, при которой теоретическая возможность членства остается одновременно с четким заявлением, что Украина должна преодолеть много препятствий, и поэтому в ближайшем будущем она не присоединится к Альянсу. Для Путина этого может оказаться недостаточно.

"Россия заявила, что испытывает угрозу из-за перспективы размещения в Украине наступательных ракетных комплексов. Байден сказал Путину, что США не намерены этого делать. Это одна из областей, где можем договориться, если Россия готова взять на себя взаимные обязательства", - сказал высокопоставленный чиновник в администрации Байдена.

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"Путин может сказать, что его заверили, что быстрого вступления Украины в НАТО не будет и не будет ударных вооружений, боевых самолетов, ракет или баз США в Украине. Но россияне будут настаивать, чтоб это записали. Это скользкая часть переговоров", – говорит эксперт из университета Нью-Йорка Раджан Менон.

Развертывание огромного количества войск и риторика Кремля повлекли за собой высокие ожидания.

"Путин поставил себя в положение, когда должен с чем-нибудь вернуться, не выглядя слишком слабым. Учитывая такие реалии, не уверен, что будет какое-либо соглашение", - говорит Менон.

"Американцы и россияне начинают "сложные" переговоры об Украине", France24, Франции

США и Россия встретились в воскресенье в Женеве, чтобы попытаться разрядить взрывоопасный кризис вокруг Украины. Замминистра иностранных дел России заявил о "сложной и серьезной" дискуссии с американским коллегой. Точки зрения Вашингтона и Москвы остаются антагонистическими.

Вашингтон предупреждает о рисках России от конфронтации, а Москва исключает любые уступки.

За несколько часов до встречи представитель МИД России Сергей Рябков сказал, что "разочарован сигналами, поступающими из Вашингтона и Брюсселя".

Автор: Reuters Заместитель главы МИД России Сергей Рябков говорит о нелестных сигналах от США и НАТО, что свидетельствует, что Москва настроена на конфронтацию во время переговоров в течение этой недели

Встреча в Женеве начала насыщенную дипломатическую неделю. Запад и Киев обвиняют россиян, которые собрали почти 100 тыс. военных возле украинских границ для потенциального вторжения, и пригрозили Путину беспрецедентными санкциями, если снова нападет на Украину. Эти санкции могут отрезать Россию от глобальных финансов или повредить вводу в эксплуатацию дорогостоящего для Кремля газопровода "Северный поток-2".

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Путин говорит, что новые санкции будут "колоссальной ошибкой" и угрожает "военным ответом", проводя четкую агрессивную линию. Кремль считает, что Запад провоцирует Россию, размещая войска возле ее границ в Восточной Европе и вооружая украинских солдат, борющихся с пророссийскими сепаратистами на Донбассе. Поэтому глава Кремля призывает к большому договору, исключившему вступление Украины в НАТО и заставившему вывести американских солдат из восточных стран Альянса.

Но американцы говорят, что не будут сокращать войска в Польше или странах Балтии и угрожают усилить их, если россияне перейдут в наступление.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о давних дружеских отношениях между Россией и Германией, усиливающих агрессивные позиции Путина в Европе, о возможном использовании россиянами против украинской армии термобарических ракет, их сильные и слабые стороны, и о возможном вступлении Финляндии в НАТО на фоне возможного российского вторжения в Украину.





