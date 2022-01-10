 
Ексклюзивы
1/5
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 792
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 369
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 20736
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1548
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 19026
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 13131
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 6462
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 855
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2538
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
5
4
5
3
4
Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
В Бразилии на людей обрушилась скала: много жертв
В Бразилии на людей обрушилась скала: много жертв
&quot;Мигранты Лукашенко&quot; снова штурмовали границу Польши: пострадала правоохранитель
"Мигранты Лукашенко" снова штурмовали границу Польши: пострадала правоохранитель
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Более 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против вакцинации
Более 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против вакцинации
Видео
Все видео
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4698
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3645
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3267
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 459
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 14:50

Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса

  Комментировать

США, страны ЕС и НАТО в течение недели будут обсуждать с россиянами наращивание войск России вокруг границ Украины и ультиматум Москвы по поводу неприятия в Альянс новых членов. Что об этом писали в мировых СМИ 4-10 января.

"Может ли Запад остановить вторжение России в Украину?", The New York Times, США

США, союзники по НАТО и Россия встретятся на этой неделе в вихре дипломатии, чтобы предотвратить крупнейшую военную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны. Это напоминает сцены Холодной войны.

Непредсказуемый президент России собрал тысячи солдат возле границ Украины. Есть угроза вторжения. Это потенциальное нападение грозит дестабилизировать и так не слишком стабильный постсоветский регион. Оно также будет иметь серьезные последствия для безопасности в Европе.

Автор: Reuters
  Сателлитное фото российских войск в Ельне, у украинской границы, сделано 9 ноября
Сателлитное фото российских войск в Ельне, у украинской границы, сделано 9 ноября

США обнародовали разведданные, что у России есть военный план, предусматривающий военное вторжение 175 тыс. солдат, которые украинская армия, несмотря на предоставленное Америкой военное оборудование и учения, не сможет остановить.

Россия составила перечень требований. Путин хочет перекроить границы Европы, создав широкую зону безопасности вокруг себя и силой затянуть Украину в орбиту Москвы.

Путин говорит, что введение новых санкций может привести к "полному разрыву" отношений с Вашингтоном.

В случае российского вторжения, Штаты и союзники угрожают ввести санкции, которые будут больше тех, что ввели за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Путин говорит, что введение новых санкций может привести к полному разрыву отношений с Вашингтоном.

Напряжение между Украиной и Россией кипит с 2014 года. Тогда украинцы свергли пророссийского президента, а российские войска захватили украинскую территорию, аннексировав Крым и разжигая восстание на Донбассе. В 2015 году стороны достигли хрупкого перемирия. Однако эта жесткая война унесла жизни более 13 тыс. солдат и гражданских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир

69-летний Путин считает, что Украина культурно и исторически – часть России. Он подходит к завершению политической карьеры и настроен исправить то, что давно считает величайшей катастрофой ХХ века – распад СССР. Часть его цели – восстановить то, что считает законным местом России среди крупных государств вместе с США и Китаем. Глава Кремля изображает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу его стране, и настаивает, что военное наращивание сил Москвы - реакция на усиление связей Киева с Альянсом. Он хочет повернуть часы на 30 лет назад, перед распадом СССР.

Путин стремится активизировать националистическую поддержку дома на фоне пандемии и упадка экономики России. Последний гамбит может иметь плохие последствия. НАТО может наоборот усилить военное присутствие в странах-членах, граничащих с Россией. А вторжение в Украину приведет к санкциям, которые снизят поддержку Путина в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине

В Украине агрессивная позиция Москвы разжигает националистические страсти, а гражданское ополчение готовится к затяжной партизанской борьбе в случае российской оккупации. Если цель Путина – восстановление сферы влияния России, то вторжение в Украину еще больше дестабилизирует постсоветский регион.

Вашингтон может ввести санкции, которые лишат россиян их любимых телефонов, ноутбуков и других гаджетов нового поколения, а военных – современного оборудования.

Президент США Джо Байден заявил, что усилит военное присутствие Америки в граничащих с Россией странах НАТО в случае вторжения. И пообещал "экономические последствия, которых Путин никогда не видел". Вашингтон может ввести санкции, которые избавят россиян от их любимых телефонов, ноутбуков и других гаджетов нового поколения, а военных - от современного оборудования. Существует тоже вариант отрезки России от SWIFT, хотя это маловероятно.

Углубление конфликта проверит решительность Байдена. США хотят восстановить доверие к своему мировому лидерству. Америка в прошлом году несколько потеряла ее, когда бессвязно вывела войска из Афганистана. Как поведут себя Штаты, повлияет на их подорванные связи с союзниками по НАТО. Ухудшение отношений в Альянсе – наследие Трампа, который в начале правления отказался поддержать базовый принцип НАТО о взаимной защите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир

Реакция НАТО на попытки России развалить Альянс также поможет сформировать его геополитический вес в последующие годы.

На чаше весов Европы вопрос, сможет ли она позволить Путину разрушить структуру безопасности, которая помогла поддерживать мир на континенте после Второй мировой войны. Конфликт обнажил слабость ЕС и его неспособность действовать как единая внешнеполитическая сила в международных отношениях. Евросоюзу не хватает места за столом большинства переговоров, касающихся европейской безопасности. Он же стремится быть более вовлеченным в них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ

Европа имеет важные торговые связи с Россией, и потеряет гораздо больше, чем США, от санкций, введенных после нового возможного российского вторжения. Она тоже зависит от поставок российского газа. Эту слабость Путин использовал в прошлых спорах.

"США предлагают Путину выбирать – конфронтация или диалог по Украине", The Guardian, Великобритания

Высокие дипломаты и военные из США и России провели рабочий обед в Женеве в воскресенье, 9 января. Они должны обсудить требования Москвы, изложенные Кремлем в прошлом месяце в двух проектах договоров. Один из США и один из НАТО. Большинство требований неприемлемо для Америки и Альянса. Главное – обещание, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Глава делегации США, заместитель госсекретаря Венди Шерман, "указала на приверженность Штатов принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций избирать собственные союзы".

Автор: Reuters
  Встреча представителей России и США в Женеве
Встреча представителей России и США в Женеве

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Россия собрала 100 тыс. военных возле границ Украины, и такое же количество готово к мобилизации в кратчайшие сроки.

"Перед нами два пути. Путь диалога и дипломатии, чтобы попытаться решить некоторые из разногласий и избежать конфронтации. И путь конфронтации и больших последствий для России, если она возобновит агрессию против Украины. Собираемся проверить наши предположения, какой путь выберет Путин", – сказал Блинкен.

Автор: Reuters
  Глава американской дипломатии Энтони Блинкен говорит, что на этой неделе станет ясно, решил ли Путин нападать на Украину, стремится ли о чем-нибудь договориться
Глава американской дипломатии Энтони Блинкен говорит, что на этой неделе станет ясно, решил ли Путин нападать на Украину, стремится ли о чем-нибудь договориться

Администрация Байдена настаивает, что право суверенных государств подавать заявки на членство в НАТО не подлежит обсуждению. Там также подчеркнули, что США не заберут своих войск из Европы. Однако говорят, что Америка может обсудить другие гарантии безопасности – взаимные ограничения на размещение ракет и военные учения на континенте.

Мало кто из дипломатов ожидает разрешения кризиса на этой неделе, и наоборот возможен полный крах переговоров. Вскоре должно стать очевидным, заинтересована ли Россия в переговорах, или рассчитывает, чтобы ее требования откинули, создав повод для войны, и решение Путин уже принял

Мало кто из дипломатов ожидает скорого разрешения кризиса на этой неделе, и наоборот возможен полный крах переговоров. Вскоре должно стать очевидным, заинтересована ли Россия в переговорах, или рассчитывает ли, чтобы ее требования откинули, создав повод для войны, и решение Путин уже принял.

"Снижайте ожидания, затем снижайте еще больше. Следите за требованиями России. Если будет настаивать, чтобы НАТО больше никогда не расширялось, будем знать, что Москва готовится к войне против Украины, потому что это красная линия для Запада", - говорит заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг.

Россия приставила пистолет к виску Украины – 100 тыс. солдат возле границы – Блинкен

"Не думаю, что увидим прорывы на следующей неделе. Собираемся выслушать российские опасения. Они выслушают наши. Посмотрим, есть ли основания для прогресса. Трудно представить их, когда Россия приставила пистолет к виску Украины – 100 тыс. солдат возле границ. Если увидим деэскалацию, это будет среда, в которой могли бы добиться прогресса", - сказал Блинкен.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предупредил российского коллегу генерала Валерия Герасимова, что вторжение столкнется с длительным повстанческим движением украинцев, которое поддержат передовым оружием США.

Аналитики говорят, что остается открытой возможность компромисса, при которой теоретическая возможность членства остается одновременно с заявлением, что Украине следует преодолеть много препятствий, и поэтому в ближайшем будущем она не вступит в Альянс.

Администрация Байдена и генсек НАТО Йенс Столтенберг исключили возможность выполнения требований России по недопущению членства Украины в НАТО. Однако аналитики говорят, что остается открытой возможность компромисса, при которой теоретическая возможность членства остается одновременно с четким заявлением, что Украина должна преодолеть много препятствий, и поэтому в ближайшем будущем она не присоединится к Альянсу. Для Путина этого может оказаться недостаточно.

"Россия заявила, что испытывает угрозу из-за перспективы размещения в Украине наступательных ракетных комплексов. Байден сказал Путину, что США не намерены этого делать. Это одна из областей, где можем договориться, если Россия готова взять на себя взаимные обязательства", - сказал высокопоставленный чиновник в администрации Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса

"Путин может сказать, что его заверили, что быстрого вступления Украины в НАТО не будет и не будет ударных вооружений, боевых самолетов, ракет или баз США в Украине. Но россияне будут настаивать, чтоб это записали. Это скользкая часть переговоров", – говорит эксперт из университета Нью-Йорка Раджан Менон.

Развертывание огромного количества войск и риторика Кремля повлекли за собой высокие ожидания.

"Путин поставил себя в положение, когда должен с чем-нибудь вернуться, не выглядя слишком слабым. Учитывая такие реалии, не уверен, что будет какое-либо соглашение", - говорит Менон.

"Американцы и россияне начинают "сложные" переговоры об Украине", France24, Франции

США и Россия встретились в воскресенье в Женеве, чтобы попытаться разрядить взрывоопасный кризис вокруг Украины. Замминистра иностранных дел России заявил о "сложной и серьезной" дискуссии с американским коллегой. Точки зрения Вашингтона и Москвы остаются антагонистическими.

Вашингтон предупреждает о рисках России от конфронтации, а Москва исключает любые уступки.

За несколько часов до встречи представитель МИД России Сергей Рябков сказал, что "разочарован сигналами, поступающими из Вашингтона и Брюсселя".

Автор: Reuters
  Заместитель главы МИД России Сергей Рябков говорит о нелестных сигналах от США и НАТО, что свидетельствует, что Москва настроена на конфронтацию во время переговоров в течение этой недели
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков говорит о нелестных сигналах от США и НАТО, что свидетельствует, что Москва настроена на конфронтацию во время переговоров в течение этой недели

Встреча в Женеве начала насыщенную дипломатическую неделю. Запад и Киев обвиняют россиян, которые собрали почти 100 тыс. военных возле украинских границ для потенциального вторжения, и пригрозили Путину беспрецедентными санкциями, если снова нападет на Украину. Эти санкции могут отрезать Россию от глобальных финансов или повредить вводу в эксплуатацию дорогостоящего для Кремля газопровода "Северный поток-2".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО не пойдет на компромиссы с РФ касательно членства Украины - Столтенберг

Путин говорит, что новые санкции будут "колоссальной ошибкой" и угрожает "военным ответом", проводя четкую агрессивную линию. Кремль считает, что Запад провоцирует Россию, размещая войска возле ее границ в Восточной Европе и вооружая украинских солдат, борющихся с пророссийскими сепаратистами на Донбассе. Поэтому глава Кремля призывает к большому договору, исключившему вступление Украины в НАТО и заставившему вывести американских солдат из восточных стран Альянса.

Но американцы говорят, что не будут сокращать войска в Польше или странах Балтии и угрожают усилить их, если россияне перейдут в наступление.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о давних дружеских отношениях между Россией и Германией, усиливающих агрессивные позиции Путина в Европе, о возможном использовании россиянами против украинской армии термобарических ракет, их сильные и слабые стороны, и о возможном вступлении Финляндии в НАТО на фоне возможного российского вторжения в Украину.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 20745
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 19035
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 15831
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 15121
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 13140
Мир
Литва даст Украине больше летального и нелетального оружия
Литва даст Украине больше летального и нелетального оружия Просмотров: 54
Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
Дочь Назарбаева вывела из Казахстана более $300 млн
5
 Просмотров: 711
В Бразилии на людей обрушилась скала: много жертв
В Бразилии на людей обрушилась скала: много жертв
4
 Просмотров: 405
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
 Просмотров: 378
Кипр упростил ограничения для туристов
Кипр упростил ограничения для туристов Просмотров: 54
Больше всего комментируют
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
2
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Голосов: 229
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть