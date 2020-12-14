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понедельник, 14 декабря 2020 12:39

Путин обвинил российское правительство в создании безработицы и стремительном повышении цен

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Путин обвинил российское правительство в создании безработицы и стремительном повышении цен
Путин провел закрытое собрание с российским правительством. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин раскритиковал собственное правительство и обвинил в повышении цен и снижении заработных плат.

Об этом глава государства сообщил во время закрытого совещания с российским правительством, отрывки которой обнародовали в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Путина, люди себя ограничивают и не имеют денег даже на базовые продукты.

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"Это не шутки. Безработица растет, доходы падают, а базовые продукты дорожают вот на такие величины. А вы мне сказки рассказываете", - возмущался он.

В России стремительно выросли цены на макаронные изделия, сахар и муку.

Путин дал неделю правительству на решение этой проблемы. По его мнению, пандемия коронавируса не может влиять на такой стремительный рост цен на продукты.

Количество избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, готовых проголосовать за Владимира Путина на выборах президента России, за год снизилась на 16%.

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14
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