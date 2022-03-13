"Путин не использует ядерное оружие. Ему страшно" - Геращенко

Владимир Путин не отважится использовать ядерное оружие. Фото: rbc.ru

Президент России Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие.

Не решится, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью Дмитрию Гордону.

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"Путин понимает, если использует ядерное оружие, то американцы нанесут ответный удар. А ему страшно за свою душеньку. Кроме того, не думаю, что его окружение решится выполнить такой приказ", - сказал Геращенко.

Президент Владимир Зеленский тоже считает блефом угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогостоящим в жизни для этого человека, считает Зеленский.