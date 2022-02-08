Путин испугался санкций и забрал свою яхту из Гамбурга - СМИ

Яхту президента России Владимира Путина забрали из порта Гамбурга.
Об этом сообщает издание Bild.
"Это действительно было бегство в страхе перед конфискацией", - пишет издание.
Яхта вышла из порта в понедельник на рассвете.
О пребывании яхты Путина в Гамбурге днем раньше написала газета Kieler Nachrichten. Через 13 ч судно направилось к Балтийскому морю и России.
Bild вспомнил, как недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала санкции против российских олигархов.
СМИ обратили внимание, что порт Гамбурга предоставил яхте Путина место рядом с корветом К130 немецкого флота.
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Яхту пришвартовали в Гамбургском порту в сентябре 2021 года. До этого она была в Черном море. Путин принимал на ее борту самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Великобритания разрабатывает законопроект, позволяющий вводить санкции против любых организаций и лиц из Российской Федерации. Его представят в британском парламенте на следующей неделе.
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