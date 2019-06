Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели встречу в рамках саммита Большой двадцатки в Японии.

Лидеры двух стран согласились, что пришла пора налаживать отношения, сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп и Путин обсудят вопрос освобождения украинских моряков

"Президент Дональд Трамп только что завершил свою встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в сообщении.

Также Трамп с Путиным отличился своим знаменитым рукопожатием.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU