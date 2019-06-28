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пятница, 28 июня 2019 11:00

Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину

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Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
На встрече президенты США и России обсудили в том числе и ситуацию в Украине. Фото: ichef.bbci.co.uk

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели встречу в рамках саммита Большой двадцатки в Японии.

Лидеры двух стран согласились, что пришла пора налаживать отношения, сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

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"Президент Дональд Трамп только что завершил свою встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в сообщении.

Также Трамп с Путиным отличился своим знаменитым рукопожатием.

Сегодня в японском городе Осака начался саммит G20, на котором впервые после завершения "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

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