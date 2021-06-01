Путин и Лукашенко испугались реакции ЕС на посадку Ryanair - Меркель

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин поспешно встретились в Сочи 29 мая, потому что оба были удивлены быстрой реакцией ЕС на инцидент с принудительной посадкой пассажирского лайнера Ryanair в Минске и арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет Reuters.
"Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией. Это не окупится в долгосрочной перспективе. Я абсолютно уверена в этом, и мы также теперь будем применять санкции прицельно", - прокомментировала Меркель.
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На встрече Путин пообещал предоставить Беларуси денежную помощь после того, как ЕС согласовал санкции против диктатуры Лукашенко. Ограничения Евросоюз ввел из-за угона пассажирского самолета авиакомпании Ryanair и ареста Романа Протасевича и его девушки, гражданки РФ, Софии Сапеги.
23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перехватить самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту был соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его девушку Софию Сапегу арестовали.
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