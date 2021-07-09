Путин и Байден провели телефонный разговор

Байден и Путин обсудили кибератаки. Фото: DW

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Тема Украины в разговорах не затрагивалась. Об этом сообщили в пресс-центрах президентов.

Главной темой разговора были кибернападения, которые были осуществлены преступниками, базирующимися в России и нанесли ущерб и в США, и в других странах во всем мире.

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В Вашингтоне заявили, что президент Байден отметил необходимость для России принять меры, чтобы разрушить группировки хакеров, действующих в России.

Байден также отметил, что США примут все необходимые меры, чтобы защитить свой народ и критическую инфраструктуру от хакеров.

"В течение последнего месяца от США не поступало обращений по этим вопросам и взаимодействие в этой сфере между Россией и США должно иметь неполитизированный характер", - заявил Путин, говоря о кибератаках.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путиным вошли в новый список "врагов свободы прессы". Его подготовила международная неправительственная организация "Репортеры без границ".