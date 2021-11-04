Путин хотел в НАТО, но вне очереди - бывший генсек Альянса

В начале президентства Путин говорил, что хотел вступления России в НАТО, но вне очереди и без выполнения условий / Getty Images

Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО. Но не хотел, чтобы страна проходила обычный процесс подачи заявки и встала в очередь "за не имеющими значения странами".

Такое мнение рассказал бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, пишет The Guardian.

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Возглавлявший НАТО в 1999-2003 годах Робертсон сказал, что Путин четко дал понять на их первой встрече, что хочет, чтобы Россия стала частью Западной Европы.

"Он хотел быть частью того безопасного, стабильного и преуспевающего Запада, которого в то время у России не было", - сказал Робертсон.

Он вспомнил встречу с ранним Путиным, ставшим президентом в 2000-м.

"Когда намерены пригласить нас в НАТО?", - спрашивал Путин. Я сказал: "Мы не приглашаем туда людей. Страны вступают в НАТО после того, как подают заявку на вступление". Он ответил: "Мы не стоим в одном ряду со многими другими странами, не имеющими значения".

В то время Путин объяснял, что ему сложно представить НАТО как врага.

"Россия - часть европейской культуры. Не могу представить Россию изолированной от Европы и того, что мы часто называем цивилизованным миром", - говорил Путин.

На днях Путин отреагировал на захождение в Черное море военного корабля США Mount Whitney. Он сказал, что российские военные будут наблюдать за ним через прицел.