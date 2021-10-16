"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит

В Армении тысячи людей митингуют против власти под украинский хит. Фото: скриншот с видео

В столице Армении Ереване состоялся многотысячный митинг, на котором толпа передала "пламенный привет" президенту России Владимиру Путину, выполнив известный хит украинских футбольных болельщиков.

Оппозиционное движение Нацонального-демократический полюс организовал акцию протеста против действующей власти. Люди даже спели известную песню "Путин - х**йло", соответствующее видео появилось в сети.

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На митинге член этой организации Гарегин Чугасзян обвинил премьер-министра этой страны Никола Пашиняна в том, что он приближает возобновление войны с Азербайджаном и пытается продать остатки армянского суверенитета в угоду российско-турецким интересам.

"Российские власти требует от Армении отказаться от многовекторной дипломатии. Советская чекистская власть в Армении вновь приглашена в Москву, чтобы выступить против Запада с открытым текстом. Это не удастся. Путин, который мучается от фантомной боли империи, не добьется успеха", - сказал он.

30 марта 2014-го впервые прозвучала песня о российском президенте "Путин - х**ло". Ее выполнили ультрас "Шахтера" и "Металлиста" во время совместного марша в Киеве. Тогда футбольные болельщики разных клубов впервые объединились, выступив одним фронтом против российской агрессии в отношении Украины.