Путин должен "отозвать собак войны" - сенатор США

Вопрос мира на Донбассе - "в руках" президента России Владимира Путина.
Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил Рон Джонсон, сенатор, сопредседатель Украинской группы поддержки в Конгрессе.
"Меня тронули слова Зеленского о том, что его основным приоритетом является достижение мира с Россией. Однако, это действительно в руках Владимира Путина. Он должен отозвать собак войны", - сказал он.
И заверил, что Украина имеет американскую поддержку:
"Мы единогласно одобрили направить 300 000 000 долларов на летальное оборонительное вооружение, чтобы мужественный украинский народ мог защитить себя от агрессии России. Поэтому наша поддержка есть".
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Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Известно о смерти в боях 14 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 19 лет, самому старшему - 48.
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