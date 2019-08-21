Путин должен "отозвать собак войны" - сенатор США

"Меня тронули слова Зеленского о том, что его основным приоритетом является достижение мира с Россией", - Джонсон. ФОТО: "Голос Америки"

Вопрос мира на Донбассе - "в руках" президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил Рон Джонсон, сенатор, сопредседатель Украинской группы поддержки в Конгрессе.

"Меня тронули слова Зеленского о том, что его основным приоритетом является достижение мира с Россией. Однако, это действительно в руках Владимира Путина. Он должен отозвать собак войны", - сказал он.

И заверил, что Украина имеет американскую поддержку:

"Мы единогласно одобрили направить 300 000 000 долларов на летальное оборонительное вооружение, чтобы мужественный украинский народ мог защитить себя от агрессии России. Поэтому наша поддержка есть".

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Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Известно о смерти в боях 14 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 19 лет, самому старшему - 48.