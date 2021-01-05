Путин договаривался с Меркель о производстве совместной вакцины от коронавируса

Путин и Меркель провели телефонный разговор. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин и канцлерка Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Во время телефонного разговора стороны обсудили реализацию комплекса мероприятий и итогов нормандских саммитов.

Меркель и Путин поговорили о возможных перспективах совместного производства вакцин от коронавируса.

Президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.