"Путин добился своего" - объяснили слабость Трампа во время саммита в Хельсинки

После саммита Трампа изображают куклой Путина. Фото: Daily Mail

Президент США Дональд Трамп боится прямого противостояния с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому во время саммита 16 июля он уверял, что вмешательство России в выборы не было, а потом забрал свои слова обратно. Так считают его политические конкуренты.

Вчера Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме. Доверяет результатам американской разведки о вмешательстве в выборы американского президента в 2016-м, заявил он.

"Я оговорился. Сказал "Я не вижу причины, почему это должна была быть Россия". А хотел сказать " Я не вижу причины, почему это не Россия", - прочитал с листа. Затем добавил:" Но это могли быть другие люди. Есть много людей ".

Когда в кабинете внезапно погас свет, Трамп пошутил: "Ой, наверное, это иностранные агенты". Журналисты потом предположили, что свет погас из-за бури, которая бушует в Белом доме после саммита.

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"Он сделал ужасное заявление. Попробовал повернуть назад, но не смог даже принудить себя к этому. Это показывает слабость президента Трампа, он боится непосредственно противостоять Путину", - передает ВВС слова лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

Все, что хотел Путин, все, что ему надо было сделать, - это устроить драму. Чтобы она произвела длительный пагубный эффект на его давнего врага - Соединенные Штаты. И он этого добился, пишет CNN.

"Путин доказал, что ничто не является правдой, кроме его способности говорить то, что он хочет и когда он хочет", - пишет New Yorker.

Саммит Путина и Трампа 16 июля стал первой их полноценной встречей с момента избрания Трампа на пост президента США. До него оба политика встречались только на международных форумах. Встреча состоялась в президентском дворце - резиденции главы Финляндии в столице страны Хельсинки. На нее оба опоздали. Путин прилетел позже на 45 минут на самолете. Трамп приехал на несколько минут позже после Путина с кортежем. В целом начало задержалось почти на час. Саммит начался с беседы 2-х лидеров с глазу на глаз в Готическом зале. Она длилась почти 3 часа. Затем был деловой обед в расширенном формате с их помощниками в Зеркальном зале. После того Путин и Трамп дали совместную пресс-конференцию.