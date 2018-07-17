"Путин был очень сильным" - Трамп о личной встрече в Хельсинки

Трамп встретился с Путиным в Хельсинки 16 июля. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности личной встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Путин назвал позором то, что между двумя странами вбили клин из-за расследования вмешательства в президентские выборы. Предложил работать вместе для решения глобальных вопросов. "Я думаю, Путин был очень-очень сильным", - рассказал Трамп в интервью Fox News.

Также президенты обсудили совместные усилия по решению гуманитарного кризиса в Сирии и конфликта в Украине. От помощи по КНДР Трамп отказался.

"Я думаю, сегодня мы прекрасно ладим с Россией. До сегодня у нас были ужасные отношения. Мы впервые встречались наедине так долго. Я считаю, что нам удалось прийти к действительно важным выводам", - сказал глава Белого дома.

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Президент США Дональд Трамп отказался от подготовленных его советниками заявлений о жесткой позиции в отношении России. Их он должен был озвучить во время встречи с Владимиром Путиным. Белый дом подготовил документ почти на 100 страницах, но президент не воспользовался им. Он надеется польститься Путину, так как к Ким Чен Ыну, говорят в администрации Трампа.