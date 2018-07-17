Надеется польстить - на встрече с Путиным Трамп отказался от подготовленных Белым домом заявлений

Трамп и Путин дали совместную пресс-конференцию после саммита в Хельсинки. фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался от подготовленных его советниками заявлений о жесткой позиции в отношении России. Их он должен был озвучить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Белый дом подготовил документ почти на 100 страницах, но президент не воспользовался им. Он надеется польстить Путину, так как к Ким Чен Ыну, сообщает Washington Post со ссылкой на информированный источник.

Перед саммитом Трамп обсудил вмешательство в американские выборы и аннексию Крыма. Обвинение 12 работников ГРУ в хакерских атаках назвал шагом, который вредит ему с политической стороны. Также глава Белого дома заявил, что ему проще общаться с Путиным, чем с коллегами из НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия не друг США" - Трамп проведет закрытое совещание с членами Конгресса

"Ему очень понравился саммит с Ким Чен Ыном. Он думает, что может посмотреть в глаза этим ребятам, польстить им и заключить соглашения", - отметил собеседник издания.

Саммит Путина и Трампа 16 июля стал первой их полноценной встречей с момента избрания Трампа на пост президента США. До него оба политика встречались только на международных форумах. Встреча состоялась в президентском дворце - резиденции главы Финляндии в столице страны Хельсинки. На нее оба опоздали. Путин прилетел позже на 45 минут на самолете. Трамп приехал на несколько минут позже после Путина с кортежем. В общем начало задержалось почти на час. Саммит начался с беседы двух лидеров с глазу на глаз в Готическом зале. Она длилась почти 3 часа. Затем был деловой обед в расширенном формате с их помощниками в Зеркальном зале. После того Путин и Трамп дали совместную пресс-конференцию.