Пустота и тишина: коронавирус сделал безлюдными улицы перенаселенного Китая

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор не известным возбудителем. Вскоре стало известно, что вирус передается от человека к человеку. 11 февраля этому коронавирусу присвоили официальное название - Covid-2019.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, более уязвимыми к заражению являются мужчины. Число жертв болезни возросло до 1369 человек. Количество больных перевалило за 60 тыс..

Каковой является повседневная жизнь людей в пораженных вирусом регионах, смотрите в фотогалерее.

Власти Китая выделят 71,85 млрд юаней, это около $10,26 млрд, на борьбу с коронавирусом. Средства пойдут на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение.