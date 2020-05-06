Провели последнюю казнь

Тюрьма в Суонси, где повесили Тида. Фото: Wikipedia

24-летнего британца Вивьена Тида повесили за убийство 6 мая 1958-го. Он стал последним человеком, который был казнен в Уэльсе.

Тида обвинили в убийстве 73-летнего Уильяма Уильямса, который занимался почтовым отделением и магазином табака в Суонси. Мужчину убили в ноябре 1957-го. Тело нашли на следующее утро, когда 21-летняя сотрудница почты не смогла открыть дверь. Через окно увидела труп Уильямса. Мужчину забили молотком. Череп был разбит. На теле насчитали следы 27 ударов. Полиция нашла шесть кровавых отпечатков пальцев. Под телом был женский шелковый чулок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разыскивается убийца: показали фото

Тида задержали через три дня. Он все отрицал. Говорил, что был со своей девушкой. Но на его пиджаке, брюках и обуви нашли кровь. Тогда признался, что хотел ограбить отделение. Думал, там никого не будет. Уильямс оказался на месте. Мужчина начал бороться с вором. Тид бил его молотком, который прихватил, чтобы разбить окно в случае необходимости. Вивьен надеялся, что Уильямс выживет. Оставил включенным свет, чтобы на него обратили внимание патрульные.

Адвокат Тида утверждал, что у его клиента психическое расстройство. Когда Тида приговорили к смертной казни, его осмотрел психиатр. Сказал, что он здоров.

Тид стал последним казненным в Уэльсе.