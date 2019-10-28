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понедельник, 28 октября 2019 12:30

Провели парад самого ужасающего праздника "священной смерти"
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Санта Муэрте - популярный в странах Южной Америки праздник. Традиционно лицо гримируют под костяк черепа
Фото: Reuters
Санта Муэрте - популярный в странах Южной Америки праздник. Традиционно лицо гримируют под костяк черепа
Санта Муэрте - популярный в странах Южной Америки праздник. Традиционно лицо гримируют под костяк черепа
Санта Муэрте - популярный в странах Южной Америки праздник. Традиционно лицо гримируют под костяк черепа
Санта Муэрте - популярный в странах Южной Америки праздник. Традиционно лицо гримируют под костяк черепа

День мертвых, который отмечается в Мексике внесли в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Тысячи людей, которые прошли по улицам столицы, провели праздничный парад, сообщает Reuters.

Традиционно лицо украшают и гримируют под костяк черепа. Придумывают полноценный образ с костюмами и аксессуарами.

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Санта Муэрте - популярный в странах Южной Америки праздник. Местные верят, что в эти дни к ним возвращаются родственники с того света. Для них устраивают громкие гуляния и украшают могилы.

Одним из символов праздника является кукла Катрины - это образ художник Хосе Должность создал в 1913 году.

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