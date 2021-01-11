Против русификации: Литва дала Грузии новое название

Литва на государственном уровне приняла новое название Грузии. Теперь страна во всех официальных документах на литовском языке упоминается как Сакартвело.
Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время Сакартвело является официальным названием", - сообщил председатель Госкомиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.
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Об изменениях просила сама Грузия. Нынешнее название считают русифицированным. "Сакартвело" является ближе к грузинскому языку.
Название граждан во множественном числе звучит как "картвелеби", а в единственном числе - "картвели". Именно поэтому решили изменить на Сакартвело.
"Решение, принятое комиссией 2 года назад, предусматривало Сакартвело как 2-е неофициальное название страны. Нужен был переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а прижилось за 2 года", - прокомментировал Антанайтис.
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