Против иранского депутата возбудили уголовное дело из-за слов об украинском МАУ

Официальный Иран опроверг заявление одного из своих депутатов относительно сбитого украинского рейса PS752 и заверил, что она "получила соответствующую правовую оценку". Фото: Reuters

Иран возбудил уголовное дело против депутата, который высказался относительно сбитого украинского МАУ.

Дмитрий Кулеба рассказал о своей встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. Основной темой разговора министров было продолжение расследования сбивания самолета МАУ и выплата компенсаций семьям жертв, сообщил украинский МИД.

Он отметил, что в ходе расследования иранские власти уже задержали определенное количество человек. А заявление одного из иранских депутатов, ранее возмутившее общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана. Она уже получила соответствующую правовую оценку. Против депутата Хасана Норузи возбудили уголовное дело за "распространение лжи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США, Китай, Индия, Россия и другие страны только в прошлом году вложили в оборону почти $2 трлн

Также министр иностранных дел Ирана заверил, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем и привлечь их к ответственности.

Самолет авиакомпании МАУ разбился вблизи Тегерана 8 января. В крушении погибли 176 пассажиров, в том числе 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажирки. Позже Иран признал, что самолет по ошибке сбили. Глава иранского МЗС сказал, что виновного в трагедии арестовали. "Черные ящики" с самолета Украина до сих пор не получила, хотя неоднократно обращалась к властям Ирана. На данный момент консультации между странами отложили из-за эпидемии коронавируса.