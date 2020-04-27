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понедельник, 27 апреля 2020 11:03

США, Китай, Индия, Россия и другие страны только в прошлом году вложили в оборону почти $2 трлн

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Лидерами среди стран, расходующих на оборону, оказались США, Китай и Индия. Они потратили $732 млрд, $261 млрд и $71,1 млрд соответственно. Так, американские суммы на оборону составляют 38% всех расходов мира, пишет Стокгольмский институт проблем мира.

4-е место заняла РФ - в прошлом году там потратили $65,1 млрд на оборону. Больше всего на оборону в Европе в прошлом году потратила Германия (7-е место) - $49,3 млрд.

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Украина также поднялась в рейтинге расходов на оборону с 41-го на 35-е место. В 2019-м Украина потратила $5,2 млрд, по сравнению с предыдущим годом расходы выросли на 9,3%.

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