Протесты в поддержку Навального: задержаны более 230 человек

Фото: rbc.ru

У Московского городского суда, где проходит заседание об изменении условного срока оппозиционеру Алексею Навальному в реальный, задержали 237 человек.

От здания суда отбыло несколько автозаков с задержанными, пишет РБК.

Больше всего людей задержали у ближайшей к Мосгорсуду станции метро "Преображенская".

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Силовики привезли металлические ограждения и выставили их на улицах, ведущих к суду.

На территорию суда пускают только работников, судей и аккредитованных журналистов.

Московский городской суд России сегодня, 2 февраля, рассматривает дело оппозиционера Алексея Навального. Федеральная служба РФ по исполнению наказаний требует заменить ему условный срок на реальный.