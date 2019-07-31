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среда, 31 июля 2019 07:34

Протесты в Москве: полицейским дали новый приказ

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Протесты в Москве: полицейским дали новый приказ
Во время протестов в Москве силовики задержали 1373 человек. Фото - Радио Свобода

Руководство московской полиции приказало сотрудникам, которые работали на митинге 27 июля, изменить свои данные в социальных сетях.

Приказ связан с угрозами, которые якобы начали получать семьи сотрудников правоохранительных органов. Поскольку данные десятков полицейских, которые работали на митинге, были опубликованы в сети. Об этом сообщает Telegram канал Baza.

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"Первой пожаловалась семья капитана С. Благодаря опубликованным в сети данным какие-то активисты смогли выйти на его родных, после чего матери С. принесли под двери дома записку с угрозой - "сожжем твой дом", - пишет Baza.

27 июля во время протестов в Москве силовики задержали 1373 человек. Люди вышли на митинг из-за запрета оппозиционным депутатам участвовать в выборах в Московскую городскую думу.

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