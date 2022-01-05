Протесты в Казахстане: за ночь задержали более 200 человек

В Казахстане за нарушение общественного порядка во время акций протеста задержали более 200 человек.
В ночных беспорядках пострадали около 100 правоохранителей, сообщила 5 января пресс-служба МВД страны. Повредили 37 служебных автомашин.
"В городах Алматы, Шымкент и Тараз совершали попытки нападения на местные администрации, там выбили стекла и двери. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начали досудебные расследования", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро протесты возобновились, хотя власти пошли на уступки и снизили цены на газ.
Очевидцы в Алмате сообщают, что группы людей движутся сейчас к центру города, несмотря на введенное чрезвычайное положение. Полиция готовится встретить протестующих..
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Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом явилось двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.
Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам не сложил полномочий.
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