"Газовый майдан" в Казахстане: Токаев выполнил ключевое требование протестующих

Токаев дал ряд распоряжений по стабилизации социально-экономической ситуации. Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снизил 5 января цены на сжиженный газ.

Повышение цен с 60 (3,76 грн) до 120 тенге (7,36 грн) за литр газа отменили на 180 дней, сообщает "Новости Казахстана" в Telegram.

"Кроме сжиженного газа в стране должны ввести государственное регулирование цен на бензин и дизель", - говорится в сообщении.

Токаев также дал ряд распоряжений по стабилизации социально-экономической ситуации, а именно:

- приступить к разработке закона "о банкротстве физических лиц";

- рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения;

- рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

- создать общественный фонд "народа Казахстана", который будут финансировать за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Директора газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержали за безосновательное повышение цен на газ. Сейчас проводят досудебное расследование.

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Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом явилось двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам не сложил полномочий.