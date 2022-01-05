"Газовый майдан" в Казахстане: Токаев выполнил ключевое требование протестующих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снизил 5 января цены на сжиженный газ.
Повышение цен с 60 (3,76 грн) до 120 тенге (7,36 грн) за литр газа отменили на 180 дней, сообщает "Новости Казахстана" в Telegram.
"Кроме сжиженного газа в стране должны ввести государственное регулирование цен на бензин и дизель", - говорится в сообщении.
Токаев также дал ряд распоряжений по стабилизации социально-экономической ситуации, а именно:
- приступить к разработке закона "о банкротстве физических лиц";
- рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения;
- рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
- создать общественный фонд "народа Казахстана", который будут финансировать за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
Директора газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержали за безосновательное повышение цен на газ. Сейчас проводят досудебное расследование.
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Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом явилось двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.
Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам не сложил полномочий.
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