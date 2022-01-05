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среда, 05 января 2022 07:25

"Газовый майдан" в Казахстане: Токаев выполнил ключевое требование протестующих

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&quot;Газовый майдан&quot; в Казахстане: Токаев выполнил ключевое требование протестующих
Токаев дал ряд распоряжений по стабилизации социально-экономической ситуации. Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снизил 5 января цены на сжиженный газ.

Повышение цен с 60 (3,76 грн) до 120 тенге (7,36 грн) за литр газа отменили на 180 дней, сообщает "Новости Казахстана" в Telegram.

"Кроме сжиженного газа в стране должны ввести государственное регулирование цен на бензин и дизель", - говорится в сообщении.

Токаев также дал ряд распоряжений по стабилизации социально-экономической ситуации, а именно:

- приступить к разработке закона "о банкротстве физических лиц";

- рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения;

- рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

- создать общественный фонд "народа Казахстана", который будут финансировать за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Директора газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержали за безосновательное повышение цен на газ. Сейчас проводят досудебное расследование.

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Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом явилось двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам не сложил полномочий.

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Дата
05
января

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