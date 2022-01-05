Протесты в Казахстане: в двух регионах ввели чрезвычайное положение

Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в двух регионах. Фото: BBC

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов из-за повышения цен на автомобильный газ ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

Режим продлится с 01:30 (21:30 по Киеву) 5 января до полуночи 19 января. В Алматы на период чрезвычайного положения вводят комендантский час - с 23:00 до 07:00, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Меры предприняты "ради общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан". Ранее Токаев обратился к митингующим с заявлением, в котором призвал их "не подражать провокациям изнутри и извне". Также он подчеркнул, что "власть не упадет", но необходим диалог, и заявил, что все законные требования протестующих будут учтены.

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В Казахстане продолжаются масштабные "газовые" протесты, начавшиеся 2 января. На митинг вышли в Алматы, Жанаозене, Курике, Акшукуре и ряде других городов.